SunVox — программа для создания музыки с использованием техники модульного синтеза и трекинга (расставление звуковых сэмплов на многоканальной звуковой дорожке). Приложение бесплатное для использования, подходит для работы в операционных системах Windows 2000 и выше (32 и 64 бит), предусмотрена поддержка русского языка.

Приложение SunVox также доступно для установки на смартфоны на Android и iOS.

Создание музыки в программе SunVox

Программа SunVox, несмотря на свой малый размер и предельно упрощенный минималистичный пользовательский интерфейс, позволяет создавать достаточно сложные музыкальные композиции. В целом, процесс создания музыки в SunVox заключается в расстановке пользователем сэмплов на своеобразной цифровой партитуре, где вместо нот используются паттерны с буквенно-числовыми обозначениями.

Отдельно взятый паттерн — состоит, в свою очередь, из 6 частей, каждая из которых является HEX-кодом. В паттерне закодирована нота, скорость воспроизведения, использованный для генерации звука аудио-модуль, наложенный на ноту аудио-эффект и обозначение внешнего (если подключен к компьютеру) либо цифрового MIDI-контроллера.

Отсюда вывод — SunVox позволяет писать музыку путем ввода HEX-кода в каждый отдельный паттерн, и такой подход практически ничем не отличается от написания музыкальных произведений посредством классическим способом (за исключением формата "нот").

Как пользоваться SunVox — инструменты программы

Основной инструмент для создания музыки в SunVox — цифровые клавиши пианино, управляющиеся посредством клика мышью либо нажатия определенных клавиш. Проигрываемую на цифровом пианино композицию можно записывать "на лету", используя соответствующую функцию.

Но самое главное — это возможность генерации звуков посредством выбора специальных модулей (синтезатора). Каждый из них позволяет задавать ноте уникальное звучание. Вот некоторые из доступных в программе SunVox синтезаторов:

DrumSynth — модуль синтезирует звучание ударных инструментов.

FM — синтезатор, использующий для генерации звуков алгоритмы частотной модуляции с частотной ADSR-огибающей.

SpectraVoice — синтезатор звуков с заданным спектром.

Kicker — модуль генерации звучания барабана типа «Бочка».

Каждый из этих и множество других доступных синтезаторов имеет собственные настройки, определяющие звучание нот.

Второй ключевой инструмент генерации звука — аудио-эффекты. В SunVox их представлено большое количество. Примеры:

Vibrato — эффект периодического изменения высоты тона.

Compressor — компрессор звукового сигнала с боковой цепью (т.н. сайдчейн).

Echo — накладывает эффект эха на любую ноту, сгенерированную любым синтезатором.

WaveShaper — позволяет изменять форму исходного сигнала и другие.

Как и в случае с синтезаторами, звуковые эффекты также имеют множество собственных настроек для изменения звучания.

Особенности SunVox

К ключевым особенностям программы SunVox следует отнести:

Поддержка множества звуковых систем, включая DirectSound, ALSA, Audiobus, ASIO и т.д.

Импорт внешних сэмплов формата WAV, AIFF и XI (как 32-х, так и 64-битных).

Импорт треков формата XM (FastTracker) и MOD (OctaMED, ProTracker).

Подключение внешних MIDI-файлов и MIDI-устройств.

Возможность связывать синтезаторы с любым количеством доступных аудио-эффектов и другие.

Конечно, все рассмотренное выше — лишь малая часть возможностей и особенностей программы SunVox, ведь с ее помощью можно создавать профессиональные музыкальные композиции.