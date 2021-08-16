Как включить все ядра процессора на ПК?

Снижение производительности компьютера или отдельных приложений может являться следствием отключения одного или более ядер центрального процессора (ЦП). Речь в данном случае идет не про вышедшие из строя ядра ЦП, а об их программном "выключении" в конфигурации операционной системы.

По умолчанию Windows задействует все существующие ядра ЦП, но их количество довольно легко ограничить. Подобная картина может наблюдаться вследствие неосторожности пользователя при попытках перенастроить что-то в системе (или вследствие действий вредоносных программ).

Что такое ядро процессора? Ядро, на самом деле — это независимый процессор на общей микросхеме физического ЦП. Каждое ядро имеет собственное аппаратное обеспечение и кеш-память, оно связано с остальной частью ЦП через общую память чипа и системную шину. Когда говорят о многоядерных процессорах, то имеют ввиду единый кристалл, "собранный" из нескольких работающих в тандеме ЦП. Причина наличия большего количества ядер в ЦП заключается в том, что выгоднее разделять вычислительные задачи между несколькими ядрами меньшей мощности. Однако эффективность этого метода зависит от используемой операционной системы, а также от конкретного запускаемого на компьютере приложения. Ранее многие ОС и программы не могли использовать преимущества параллельного вычисления несколькими ядрами и, как следствие, не видели каких-либо измеримых преимуществ от дополнительных ядер. Но сегодня почти все современные операционные системы и многие ресурсоемкие программы могут использовать преимущества дополнительных ядер и, как следствие, работать быстрее и эффективнее.

Включение всех ядер процессора в Windows Процедура активации всех ядер процессора в системах Windows 7/8/10 довольно простая: Вводим запрос "msconfig" (без кавычек) во встроенную в панель задач или находящуюся в меню "Пуск" поисковую строку, а затем запускаем отобразившуюся в результате программу "Конфигурация системы". Если поисковая строка отсутствует (отключена), можно воспользоваться другим способом: нажимаем "Win + R" на клавиатуре, а затем вводим без кавычек команду "msconfig" в отобразившееся окно "Выполнить": Откроется новое окно (системная программа) "Конфигурация системы", переходим в нем во вкладку "Загрузка". Если на компьютере установлена только одна операционная система Windows, сразу жмем кнопку "Дополнительные параметры". Если их несколько — выделяем в этом списке ту, которая запущена в данный момент (напротив названия будет указано "Текущая операционная система"). В открывшемся дополнительном окне можно просто снять флажок с элемента "Число процессоров", затем нажать "ОК" и "Применить" в предыдущем окне. Это будет означать, что Windows будет управлять — включать и выключать — ядрами в зависимости от текущих вычислительных нагрузок на процессор.

При желании можно активировать беспрерывную работу всех ядер процессора. Просто ставим флажок напротив элемента "Число процессоров", в списке ниже — устанавливаем наибольшее доступное число, затем жмем "ОК" и "Применить" в предыдущем окне. При закрытии окна "Конфигурация системы" будет предложена перезагрузка компьютера. Настройки, заданные в системной программе "Конфигурация системы", являются глобальными, т.е. они действуют для всех запускаемых приложений. Однако в Windows также присутствует функция, позволяющая ограничивать использование ядер каждой программой (процессом) индивидуально.