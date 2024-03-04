Чистая загрузка Windows — зачем нужно и как сделать?

Пользователи путают чистую загрузку Windows c установкой операционной системы с нуля. Это две разные вещи. Чистая установка операционной системы возможно только после удаления уже установленной Windows через BIOS. Чистая загрузка — это стандартная загрузка ОС только с отключенным сторонним программным обеспечением. Для осуществления этой процедуры нужно войти в ОС под правами системного администратора, а не под обычным пользователем.
Зачем нужна чистая загрузка Windows
Чистую загрузку используют ОС Windows используют для обнаружения несовместимостей программного обеспечения, выявления ошибок, которые могут возникать при заражении вирусами или некорректной работе драйверов.
Чистая загрузка пригодится, когда нельзя удалить обычным способом программу, нет возможности изменить настройки операционной системы или изменить название каталога. Процедура чистой загрузки кропотливая и медленная. Она может занять до 3 часов времени системного администратора.
Как сделать чистую загрузку Windows?
Инструкция по процедуре чистой загрузки операционной системы на компьютере или ноутбуке:
1. Нажать комбинацию клавиш Win + R.
2. Прописать в открывшемся окне msconfig
3. Нажать кнопку Ок.
4. Войти во вкладку Общие.
5. Нажать на клавишу Выборочный запуск.
6. Снять галочку с пункта Загружать элементы автозагрузки.
7. На вкладке Службы включить Не отображать службы Майкрософт.
8. Теперь необходимо выключить все сторонние службы.
9. Нажать на кнопку Применить, потом Ок.
Теперь нужно перезагрузить компьютер. Чтобы найти "проблемное" программное обеспечение, необходимо включать по одной службе стороннего приложения и проверять, не возникает ли ошибка. Когда нежелательный процесс будет найден, нужно оставить его отключенным, а остальные службы активировать.