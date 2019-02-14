Загрузка процессора — программы и советы

Процессор — это главная аппаратная часть компьютера. Чтобы избежать поломок этого важног окомпонента, нужно следить за нагрузкой на ЦП. Для этого используются специальные программы, которые проверяют загруженность процессора в реальном времени.

AIDA64 AIDA64 — программа для тестирования и диагностики компьютера. С помощью приложения пользователи могут провести тест стабильности системы, посмотреть температуру и загруженность основных комплектующих компьютера. Есть возможность создания подробных отчетов о работе ПК. Утилита совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. ПО условно-бесплатное, полная версия стоит 40 долларов, но доступна бесплатная пробную версию на 30 дней. После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены инструменты для диагностики компьютера. Чтобы посмотреть загрузку процессора, нужно перейти в раздел "Системная плата" — "ЦП". В нижней части списка параметров процессора находится раздел "Загрузка ЦП". Программа AIDA64 отслеживает загруженность каждого ядра в режиме реального времени. Показатель загрузки ЦП отображается в процентах. Преимущества программы AIDA64: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность проведения теста стабильности системы;

инструмент для создания отчетов о работе ПК;

анализ температуры комплектующих компьютера. Недостатки: нельзя выполнить SMART-тест диска.

HWiNFO64 HWiNFO64 — программы, с помощью которых можно посмотреть подробную информацию об аппаратной части компьютера, включая температуру и загрузку процессора. Утилита HWiNFO полностью бесплатная и совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но интерфейс здесь англоязычный. После запуска программы откроется окно, в котором отображается подробная информация о процессоре и видеокарте: кодовое имя, платформа, объем кэша, модель, размер техпроцесса. Также здесь показана информация о материнской плате и жестком диске компьютера. В отдельном небольшом окне отображается информация о загруженности ядер процессора. Эти показатели отслеживаются в режиме реального времени. Параллельно с основным окном приложения HWiNFO открывается раздел, где пользователи могут посмотреть более детальную информации о комплектующих ПК. Здесь доступна функция сохранения отчета о мониторинге системы. В разделе "Sensors" можно более подробно рассмотреть загрузку ЦП, напряжение, ratio, температуру. Преимущества программы HWiNFO: большой набор инструментов для мониторинга компьютера;

бесплатная модель распространения;

возможность сохранения отчета об анализе системы. Недостатки: нет функции проверки жесткого диска на ошибки.

Open Hardware Monitor Open Hardware Monitor — небольшая утилита, которая используется для мониторинга основных показателей комплектующих компьютера. С помощью приложения пользователи могут посмотреть температуру и загруженность процессора, видеокарты, жесткого диска, а отчеты можно сохранять отдельно. Программа полностью бесплатная, совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и имеет англоязычный интерфейс. После запуска приложения откроется главное окно, в котором находится список всех устройств компьютера: материнская плата, процессор, видеокарта, оперативная память, жесткий диск. Чтобы посмотреть информацию о ЦП нужно открыть раздел процессора. В подразделе "Load" отображается загрузка устройства — общая и каждого ядра по-отдельности. В строке "Value" показана текущая загруженность ЦП в процентах; в строке "Max" — максимальная загрузка, которую зафиксировала утилита Open Hardware Monitor во время работы. Чтобы сохранить отчет о мониторинге работы компьютера, нужно перейти в раздел меню "FIle" — "Save Report". Пользователи могут сбросить текущие показатели анализа системы. Для этого необходимо нажать кнопку "Reset". Преимущества программы Open Hardware Monitor: простой и удобный интерфейс;

бесплатная модель распространения;

не требуется обязательная установка утилиты. Недостатки: нельзя произвести стресс-тест системы.

SpeedFan SpeedFan — небольшое приложение для мониторинга состояния аппаратного обеспечения компьютера. С помощью программы пользователи могут определить загрузку и температуру процессора и видеокарты, а также провести SMART-тесты жесткого диска. Утилита полностью бесплатная и работает на операционной системе Windows (32 и 64 бит), но интерфейс представлен на английском языке. В главном окне утилиты отображается загрузка и температура процессора, видеокарты. Показатели отслеживаются в режиме реального времени. Более подробную информацию о загруженности каждого ядра процессора пользователи могут посмотреть в разделе "Exotics". Преимущества SpeedFan: бесплатная модель распространения;

отслеживание основных показателей аппаратного обеспечения в реальном времени;

инструмент для тестирования жесткого диска. Недостатки: нельзя сохранить отчет о проведенном анализе системы.