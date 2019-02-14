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Лучшие программы 09.04.2026 4 минуты

Загрузка процессора — программы и советы

Лучшие программы для мониторинга загрузки центрального процессора

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Процессор — это главная аппаратная часть компьютера. Чтобы избежать поломок этого важног окомпонента, нужно следить за нагрузкой на ЦП. Для этого используются специальные программы, которые проверяют загруженность процессора в реальном времени.

AIDA64

AIDA64 — программа для тестирования и диагностики компьютера. С помощью приложения пользователи могут провести тест стабильности системы, посмотреть температуру и загруженность основных комплектующих компьютера. Есть возможность создания подробных отчетов о работе ПК.

Утилита совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. ПО условно-бесплатное, полная версия стоит 40 долларов, но доступна бесплатная пробную версию на 30 дней.

После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены инструменты для диагностики компьютера. Чтобы посмотреть загрузку процессора, нужно перейти в раздел "Системная плата" — "ЦП".

AIDA64

В нижней части списка параметров процессора находится раздел "Загрузка ЦП". Программа AIDA64 отслеживает загруженность каждого ядра в режиме реального времени. Показатель загрузки ЦП отображается в процентах.

Мониторинг загрузки процессора в AIDA64

Преимущества программы AIDA64:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • возможность проведения теста стабильности системы;
  • инструмент для создания отчетов о работе ПК;
  • анализ температуры комплектующих компьютера.

Недостатки:

  • нельзя выполнить SMART-тест диска.

HWiNFO64

HWiNFO64 — программы, с помощью которых можно посмотреть подробную информацию об аппаратной части компьютера, включая температуру и загрузку процессора.

Утилита HWiNFO полностью бесплатная и совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но интерфейс здесь англоязычный.

После запуска программы откроется окно, в котором отображается подробная информация о процессоре и видеокарте: кодовое имя, платформа, объем кэша, модель, размер техпроцесса. Также здесь показана информация о материнской плате и жестком диске компьютера. В отдельном небольшом окне отображается информация о загруженности ядер процессора. Эти показатели отслеживаются в режиме реального времени.

HWiNFO

Параллельно с основным окном приложения HWiNFO открывается раздел, где пользователи могут посмотреть более детальную информации о комплектующих ПК. Здесь доступна функция сохранения отчета о мониторинге системы.

Создание отчета в HWiNFO

В разделе "Sensors" можно более подробно рассмотреть загрузку ЦП, напряжение, ratio, температуру.

Мониторинг загрузки процессора в программе HWiNFO

Преимущества программы HWiNFO:

  • большой набор инструментов для мониторинга компьютера;
  • бесплатная модель распространения;
  • возможность сохранения отчета об анализе системы.

Недостатки:

  • нет функции проверки жесткого диска на ошибки.

Open Hardware Monitor

Open Hardware Monitor — небольшая утилита, которая используется для мониторинга основных показателей комплектующих компьютера. С помощью приложения пользователи могут посмотреть температуру и загруженность процессора, видеокарты, жесткого диска, а отчеты можно сохранять отдельно.

Программа полностью бесплатная, совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и имеет англоязычный интерфейс.

После запуска приложения откроется главное окно, в котором находится список всех устройств компьютера: материнская плата, процессор, видеокарта, оперативная память, жесткий диск. Чтобы посмотреть информацию о ЦП нужно открыть раздел процессора. В подразделе "Load" отображается загрузка устройства — общая и каждого ядра по-отдельности.

Open Hardware Monitor

В строке "Value" показана текущая загруженность ЦП в процентах; в строке "Max" — максимальная загрузка, которую зафиксировала утилита Open Hardware Monitor во время работы. Чтобы сохранить отчет о мониторинге работы компьютера, нужно перейти в раздел меню "FIle" — "Save Report". Пользователи могут сбросить текущие показатели анализа системы. Для этого необходимо нажать кнопку "Reset".

Мониторинг загрузки процессора в программе Open Hardware Monitor

Преимущества программы Open Hardware Monitor:

  • простой и удобный интерфейс;
  • бесплатная модель распространения;
  • не требуется обязательная установка утилиты.

Недостатки:

  • нельзя произвести стресс-тест системы.

SpeedFan

SpeedFan — небольшое приложение для мониторинга состояния аппаратного обеспечения компьютера. С помощью программы пользователи могут определить загрузку и температуру процессора и видеокарты, а также провести SMART-тесты жесткого диска.

Утилита полностью бесплатная и работает на операционной системе Windows (32 и 64 бит), но интерфейс представлен на английском языке.

В главном окне утилиты отображается загрузка и температура процессора, видеокарты. Показатели отслеживаются в режиме реального времени.

SpeedFan

Более подробную информацию о загруженности каждого ядра процессора пользователи могут посмотреть в разделе "Exotics".

Мониторинг загрузки процессора в SpeedFan

Преимущества SpeedFan:

  • бесплатная модель распространения;
  • отслеживание основных показателей аппаратного обеспечения в реальном времени;
  • инструмент для тестирования жесткого диска.

Недостатки:

  • нельзя сохранить отчет о проведенном анализе системы.

S&M

S&M — приложение для тестирования и мониторинга состояния комплектующих компьютера. С помощью программы пользователи могут посмотреть температуру и загрузку процессора, видеокарты. Можно произвести проверку жесткого диска на ошибки.

ПО работает на операционной системе Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Скачать и установить программу можно бесплатно.

В главном окне приложение доступно несколько разделов для мониторинга состояния процессора. Количество доступных разделов зависит от числа ядер ЦП. В каждом из разделов отображается загрузка и частота устройства.

S&M

Пользователи могут запустить проверку процессора, чтобы определить уровень кэша и температуру. Результаты проверки отображаются в разделе "Тесты".

Мониторинг загрузки процессора в программе S&M

Преимущества:

  • встроенные тесты системы;
  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • бесплатная модель распространения;
  • мониторинг каждого ядра ЦП.

Недостатки:

  • нельзя сохранить отчет о проверке системы.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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