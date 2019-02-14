Загрузка процессора — программы и советы

Процессор — это главная аппаратная часть компьютера. Чтобы избежать поломок этого важног окомпонента, нужно следить за нагрузкой на ЦП. Для этого используются специальные программы, которые проверяют загруженность процессора в реальном времени.
AIDA64
AIDA64 — программа для тестирования и диагностики компьютера. С помощью приложения пользователи могут провести тест стабильности системы, посмотреть температуру и загруженность основных комплектующих компьютера. Есть возможность создания подробных отчетов о работе ПК.
Утилита совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. ПО условно-бесплатное, полная версия стоит 40 долларов, но доступна бесплатная пробную версию на 30 дней.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены инструменты для диагностики компьютера. Чтобы посмотреть загрузку процессора, нужно перейти в раздел "Системная плата" — "ЦП".
В нижней части списка параметров процессора находится раздел "Загрузка ЦП". Программа AIDA64 отслеживает загруженность каждого ядра в режиме реального времени. Показатель загрузки ЦП отображается в процентах.
Преимущества программы AIDA64:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- возможность проведения теста стабильности системы;
- инструмент для создания отчетов о работе ПК;
- анализ температуры комплектующих компьютера.
Недостатки:
- нельзя выполнить SMART-тест диска.
HWiNFO64
HWiNFO64 — программы, с помощью которых можно посмотреть подробную информацию об аппаратной части компьютера, включая температуру и загрузку процессора.
Утилита HWiNFO полностью бесплатная и совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но интерфейс здесь англоязычный.
После запуска программы откроется окно, в котором отображается подробная информация о процессоре и видеокарте: кодовое имя, платформа, объем кэша, модель, размер техпроцесса. Также здесь показана информация о материнской плате и жестком диске компьютера. В отдельном небольшом окне отображается информация о загруженности ядер процессора. Эти показатели отслеживаются в режиме реального времени.
Параллельно с основным окном приложения HWiNFO открывается раздел, где пользователи могут посмотреть более детальную информации о комплектующих ПК. Здесь доступна функция сохранения отчета о мониторинге системы.
В разделе "Sensors" можно более подробно рассмотреть загрузку ЦП, напряжение, ratio, температуру.
Преимущества программы HWiNFO:
- большой набор инструментов для мониторинга компьютера;
- бесплатная модель распространения;
- возможность сохранения отчета об анализе системы.
Недостатки:
- нет функции проверки жесткого диска на ошибки.
Open Hardware Monitor
Open Hardware Monitor — небольшая утилита, которая используется для мониторинга основных показателей комплектующих компьютера. С помощью приложения пользователи могут посмотреть температуру и загруженность процессора, видеокарты, жесткого диска, а отчеты можно сохранять отдельно.
Программа полностью бесплатная, совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и имеет англоязычный интерфейс.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором находится список всех устройств компьютера: материнская плата, процессор, видеокарта, оперативная память, жесткий диск. Чтобы посмотреть информацию о ЦП нужно открыть раздел процессора. В подразделе "Load" отображается загрузка устройства — общая и каждого ядра по-отдельности.
В строке "Value" показана текущая загруженность ЦП в процентах; в строке "Max" — максимальная загрузка, которую зафиксировала утилита Open Hardware Monitor во время работы. Чтобы сохранить отчет о мониторинге работы компьютера, нужно перейти в раздел меню "FIle" — "Save Report". Пользователи могут сбросить текущие показатели анализа системы. Для этого необходимо нажать кнопку "Reset".
Преимущества программы Open Hardware Monitor:
- простой и удобный интерфейс;
- бесплатная модель распространения;
- не требуется обязательная установка утилиты.
Недостатки:
- нельзя произвести стресс-тест системы.
SpeedFan
SpeedFan — небольшое приложение для мониторинга состояния аппаратного обеспечения компьютера. С помощью программы пользователи могут определить загрузку и температуру процессора и видеокарты, а также провести SMART-тесты жесткого диска.
Утилита полностью бесплатная и работает на операционной системе Windows (32 и 64 бит), но интерфейс представлен на английском языке.
В главном окне утилиты отображается загрузка и температура процессора, видеокарты. Показатели отслеживаются в режиме реального времени.
Более подробную информацию о загруженности каждого ядра процессора пользователи могут посмотреть в разделе "Exotics".
Преимущества SpeedFan:
- бесплатная модель распространения;
- отслеживание основных показателей аппаратного обеспечения в реальном времени;
- инструмент для тестирования жесткого диска.
Недостатки:
- нельзя сохранить отчет о проведенном анализе системы.
S&M
S&M — приложение для тестирования и мониторинга состояния комплектующих компьютера. С помощью программы пользователи могут посмотреть температуру и загрузку процессора, видеокарты. Можно произвести проверку жесткого диска на ошибки.
ПО работает на операционной системе Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Скачать и установить программу можно бесплатно.
В главном окне приложение доступно несколько разделов для мониторинга состояния процессора. Количество доступных разделов зависит от числа ядер ЦП. В каждом из разделов отображается загрузка и частота устройства.
Пользователи могут запустить проверку процессора, чтобы определить уровень кэша и температуру. Результаты проверки отображаются в разделе "Тесты".
Преимущества:
- встроенные тесты системы;
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- бесплатная модель распространения;
- мониторинг каждого ядра ЦП.
Недостатки:
- нельзя сохранить отчет о проверке системы.