CCleaner запрещено использовать в вашем месте пребывания — что делать?

CCleaner — самая известная программа для удаления мусора и кэша. Также с помощью ее очищают реестр операционной системы компьютера или ноутбука.

При запуске программы с недавних пор можно получить такое уведомление «Этот продукт запрещено использовать в вашем месте пребывания».

Как обойти блокировку CCleaner в РФ? Уведомление «Этот продукт запрещено использовать в вашем месте пребывания» появляется потому, что разработчики запретили использование этого приложения в России. Однако есть возможность обойти данное предупреждение и продолжить использовать программу. Обойти уведомление можно тремя способами: Отключить автоматическую проверку места пребывания. Использовать аналог программы, например, Carambis Cleaner.

Аналоги CCleaner У программы CCleaner есть много достойных аналогов, вот их полный список. Мы рекомендуем использовать отечественную программу Carambis Cleaner. Утилита удаляет кэш, автоматически сканирует систему на наличие ненужных файлов, которые приводят компьютер к нестабильной работе, и испраляет ошибки реестра. Это самый просто ибыстрый способ.