CCleaner запрещено использовать в вашем месте пребывания — что делать?

CCleaner — самая известная программа для удаления мусора и кэша. Также с помощью ее очищают реестр операционной системы компьютера или ноутбука.
При запуске программы с недавних пор можно получить такое уведомление «Этот продукт запрещено использовать в вашем месте пребывания».
Как обойти блокировку CCleaner в РФ?
Уведомление «Этот продукт запрещено использовать в вашем месте пребывания» появляется потому, что разработчики запретили использование этого приложения в России. Однако есть возможность обойти данное предупреждение и продолжить использовать программу.
Обойти уведомление можно тремя способами:
- Отключить автоматическую проверку места пребывания.
- Использовать аналог программы, например, Carambis Cleaner.
Аналоги CCleaner
У программы CCleaner есть много достойных аналогов, вот их полный список. Мы рекомендуем использовать отечественную программу Carambis Cleaner. Утилита удаляет кэш, автоматически сканирует систему на наличие ненужных файлов, которые приводят компьютер к нестабильной работе, и испраляет ошибки реестра. Это самый просто ибыстрый способ.
Инструкция по отключению автоматической проверки места пребывания
1. Зайти в диск C. В верхней строке прописать regedit
2. Пройти по следующему пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Piriform\CCleaner
3. Найти пункт: (Cfg)PC
4. Кликнуть по нему дважды левой кнопкой мыши и прописать 0 вместо 1.
5. Нажать кнопку Ок.
6. Найти пункт (Cfg)GD
7. Кликнуть по нему левой кнопкой мыши дважды и прописать 0 вместо 1.
8. Нажать Ок.
9. Теперь нужно запустить Ccleaner и убрать все галочки в разделе Обновления и Конфиденциальность.