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Инструкции 01.03.2024 2 минуты

CCleaner запрещено использовать в вашем месте пребывания — что делать?

И можно ли обойти блокировку CCleaner в России?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

CCleaner — самая известная программа для удаления мусора и кэша. Также с помощью ее очищают реестр операционной системы компьютера или ноутбука.

При запуске программы с недавних пор можно получить такое уведомление «Этот продукт запрещено использовать в вашем месте пребывания».

Как обойти блокировку CCleaner в РФ?

Уведомление «Этот продукт запрещено использовать в вашем месте пребывания» появляется потому, что разработчики запретили использование этого приложения в России. Однако есть возможность обойти данное предупреждение и продолжить использовать программу.

Обойти уведомление можно тремя способами:

  1. Отключить автоматическую проверку места пребывания.
  2. Использовать аналог программы, например, Carambis Cleaner.

Аналоги CCleaner

У программы CCleaner есть много достойных аналогов, вот их полный список. Мы рекомендуем использовать отечественную программу Carambis Cleaner. Утилита удаляет кэш, автоматически сканирует систему на наличие ненужных файлов, которые приводят компьютер к нестабильной работе, и испраляет ошибки реестра. Это самый просто ибыстрый способ.

Инструкция по отключению автоматической проверки места пребывания

1. Зайти в диск C. В верхней строке прописать regedit

regedit

2. Пройти по следующему пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Piriform\CCleaner

3. Найти пункт: (Cfg)PC

4. Кликнуть по нему дважды левой кнопкой мыши и прописать 0 вместо 1.

5. Нажать кнопку Ок.

6. Найти пункт (Cfg)GD

7. Кликнуть по нему левой кнопкой мыши дважды и прописать 0 вместо 1.

(Cfg)GD

8. Нажать Ок.

9. Теперь нужно запустить Ccleaner и убрать все галочки в разделе Обновления и Конфиденциальность.

настройки CCleaner

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)

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Обсуждение статьи

8 отзывов

Ольга

после замены GD только запускаешь CCleaner, он стоит на точке запуска и дальше никуда... Помогите пожалуйста

Vexhin

> после замены GD только запускаешь CCleaner, он стоит на точке запуска и дальше никуда
Надо ещё PC заменить.

Привет

От души благодарю! Давно не пользовался программой этой, решил на ноут слабенький поставить, почистить хлам всякий. Проблема с запуском решена. Благодарочка вам!

Дима

Спасибо я из Белоруссии у меня то же включили они запрет, но вашь обход реально помог!

Валерьяныч

Реально помогло, спасибо автору!

Ан

А как менять настройки CCleaner, если он не дает себя запустить?

Илья

Поменяй сразу в реестре, потом все запуститься

Михаил

Огромное спасибо. Все получилось и Cceaner работает как и до запрещения разработчика продукта.