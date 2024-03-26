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Инструкции 26.03.2024 2 минуты

Как отсортировать таблицу по убыванию или возрастанию в «Р7-Офис»?

Инструкции и разные способы сортировки таблиц по убыванию или возрастанию в «Р7-Офис».

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Эффективная сортировка информации по разным критериям является одним из ключевых навыков для работы с данными. Это касается всех этапов их обработки: начиная от сбора сведений и составления таблиц, заканчивая анализом и принятием обоснованных решений. В этой статье рассмотрим, к

Если данные уже собраны в случайном порядке, то их можно отсортировать по возрастанию или по убыванию. Для примера можно взять таблицу в которой есть два столбца с числами:

  • Столбец А с нумерованным списком.
  • Столбец В с какими-то числовыми показателями.

Р7-Офис

Чтобы отсортировать данные в нужно выполнить следующие действия:

  1. Курсором выбрать любую ячейку в столбце, который нужно отсортировать (в указанном примере столбец В).
  2. В главном меню перейти во вкладку «Данные».
  3. Кликнуть по кнопке «Сортировка по возрастанию» или «Сортировка по убыванию».

сортировка в Р7-Офис

В итоге данные в выбранном столбце (В) будут отсортированы в указанном порядке — по возрастанию или по убыванию. При этом программа не учитывает показатели во всех остальных столбцах. Поэтому нумерованный список (в столбце А) утратит свою упорядоченность.

сортировка таблицы в Р7-Офис

Это удобная функция, если нужно в большой таблице найти данные с определенным показателем.

Таким же образом можно отсортировать и текстовую информацию. Для примера можно в эту же таблицу добавить названия различных брендов (в столбец С).

сортировка в Р7-Офис

Если теперь применить к этому столбцу указанную выше инструкцию, то программа отсортирует текстовую информацию в алфавитном порядке. При этом показатели из других столбцов не будут учитываться. А если в разных ячейках есть одинаковые показатели, то они будут поставлены рядом.

сортировка в Р7-Офис

Как сделать настраиваемую сортировку в «Р7-Офис»?

В таблицах «Р7-Офис» есть специальное функция «Настраиваемая сортировка», которая позволяет сортировать данные по целому диапазону, а не только по отдельно взятому столбцу.

Чтобы ее открыть, нужно выполнить следующие действия:

  1. Курсором выбрать любую ячейку в диапазоне, который нужно отсортировать.
  2. В главном меню перейти во вкладку «Данные».
  3. Кликнуть по кнопке «Настраиваемая сортировка».

Настраиваемая сортировка

В итоге откроется меню «Сортировка», в котором есть несколько выпадающих списков для выбора настроек сортировки:

  • «Столбец» — позволяет выбрать столбец, который будет учитываться при сортировке данных.
  • «Сортировка» — позволяет выбрать принцип сортировки: по значениям, по цвету ячейки или по цвету шрифта.
  • «Порядок» — по убыванию или по возрастанию.

сортировка данных в Р7-Офис

Чтобы отсортировать таблицу по указанным параметрам, нужно нажать кнопку «ОК».

Таким образом, благодаря функциям сортировки можно значительно улучшить организацию и анализ данных. Освоение этого инструмента сделает работу с таблицами более продуктивной, позволит быстрее находить нужную информацию и делать выводы на основе четко структурированных данных.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Р7-Офис
Р7-Офис

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