Как отсортировать таблицу по убыванию или возрастанию в «Р7-Офис»?

Эффективная сортировка информации по разным критериям является одним из ключевых навыков для работы с данными. Это касается всех этапов их обработки: начиная от сбора сведений и составления таблиц, заканчивая анализом и принятием обоснованных решений. В этой статье рассмотрим, к
Если данные уже собраны в случайном порядке, то их можно отсортировать по возрастанию или по убыванию. Для примера можно взять таблицу в которой есть два столбца с числами:
- Столбец А с нумерованным списком.
- Столбец В с какими-то числовыми показателями.
Чтобы отсортировать данные в нужно выполнить следующие действия:
- Курсором выбрать любую ячейку в столбце, который нужно отсортировать (в указанном примере столбец В).
- В главном меню перейти во вкладку «Данные».
- Кликнуть по кнопке «Сортировка по возрастанию» или «Сортировка по убыванию».
В итоге данные в выбранном столбце (В) будут отсортированы в указанном порядке — по возрастанию или по убыванию. При этом программа не учитывает показатели во всех остальных столбцах. Поэтому нумерованный список (в столбце А) утратит свою упорядоченность.
Это удобная функция, если нужно в большой таблице найти данные с определенным показателем.
Таким же образом можно отсортировать и текстовую информацию. Для примера можно в эту же таблицу добавить названия различных брендов (в столбец С).
Если теперь применить к этому столбцу указанную выше инструкцию, то программа отсортирует текстовую информацию в алфавитном порядке. При этом показатели из других столбцов не будут учитываться. А если в разных ячейках есть одинаковые показатели, то они будут поставлены рядом.
Как сделать настраиваемую сортировку в «Р7-Офис»?
В таблицах «Р7-Офис» есть специальное функция «Настраиваемая сортировка», которая позволяет сортировать данные по целому диапазону, а не только по отдельно взятому столбцу.
Чтобы ее открыть, нужно выполнить следующие действия:
- Курсором выбрать любую ячейку в диапазоне, который нужно отсортировать.
- В главном меню перейти во вкладку «Данные».
- Кликнуть по кнопке «Настраиваемая сортировка».
В итоге откроется меню «Сортировка», в котором есть несколько выпадающих списков для выбора настроек сортировки:
- «Столбец» — позволяет выбрать столбец, который будет учитываться при сортировке данных.
- «Сортировка» — позволяет выбрать принцип сортировки: по значениям, по цвету ячейки или по цвету шрифта.
- «Порядок» — по убыванию или по возрастанию.
Чтобы отсортировать таблицу по указанным параметрам, нужно нажать кнопку «ОК».
Таким образом, благодаря функциям сортировки можно значительно улучшить организацию и анализ данных. Освоение этого инструмента сделает работу с таблицами более продуктивной, позволит быстрее находить нужную информацию и делать выводы на основе четко структурированных данных.