Как отсортировать таблицу по убыванию или возрастанию в «Р7-Офис»?

Эффективная сортировка информации по разным критериям является одним из ключевых навыков для работы с данными. Это касается всех этапов их обработки: начиная от сбора сведений и составления таблиц, заканчивая анализом и принятием обоснованных решений. В этой статье рассмотрим, к

Если данные уже собраны в случайном порядке, то их можно отсортировать по возрастанию или по убыванию. Для примера можно взять таблицу в которой есть два столбца с числами:

Столбец А с нумерованным списком.

Столбец В с какими-то числовыми показателями.

Чтобы отсортировать данные в нужно выполнить следующие действия:

Курсором выбрать любую ячейку в столбце, который нужно отсортировать (в указанном примере столбец В). В главном меню перейти во вкладку «Данные». Кликнуть по кнопке «Сортировка по возрастанию» или «Сортировка по убыванию».

В итоге данные в выбранном столбце (В) будут отсортированы в указанном порядке — по возрастанию или по убыванию. При этом программа не учитывает показатели во всех остальных столбцах. Поэтому нумерованный список (в столбце А) утратит свою упорядоченность.

Это удобная функция, если нужно в большой таблице найти данные с определенным показателем.

Таким же образом можно отсортировать и текстовую информацию. Для примера можно в эту же таблицу добавить названия различных брендов (в столбец С).

Если теперь применить к этому столбцу указанную выше инструкцию, то программа отсортирует текстовую информацию в алфавитном порядке. При этом показатели из других столбцов не будут учитываться. А если в разных ячейках есть одинаковые показатели, то они будут поставлены рядом.