TWAIN-драйверы — что это такое и как установить?

TWAIN драйверы обеспечивают стабильную работу сканирующих устройств. Разработчики выпустили их в 1992 году. До появления этих драйверов пользователю приходилось устанавливать специальное приложение для сканирования документов и сохранять их на жесткий диск .
После появления TWAIN-драйверов эта надобность отпала. Пользователям стала доступна возможность захвата изображений с веб-камер и фотоаппаратов.
Не установлено устройство совместимое с TWAIN
Если система после запуска сканирования пишет, что не установлено устройство, совместимое с TWAIN, нужно сделать следующие шаги:
1. Запустить средство устранения неполадок оборудования и устройств.
2. Отключить антивирус.
3. Удалить и переустановить принтер или сканер.
Либо попробовать переустановить драйвер TWAIN.
Как установить TWAIN-драйвера?
Инструкция по установке TWAIN-драйверов (будет рассмотрена инструкция для принтеров HP, но этот способ установки TWAIN-драйверов подходит для всех принтеров):
1. Скачать драйвер HP Scan TWAIN с официального веб-сайта.
2. Нажать левой кнопкой мыши по загруженному файлу дважды для запуска. Таким образом будет запущен мастер установки.
3. Принять лицензионное соглашение и проследовать инструкциям, которые отобразятся на экране. Либо нажать кнопку Далее, если драйвер универсальный для всех принтеров.
4. В окне Мастера установки HP Scan TWAIN можно увидеть опцию «Запустить инструмент выбора устройства HP TWAIN» в левом нижнем углу. Если поставить галочку рядом с ним, средство выбора устройства HP TWAIN будет установлено автоматически. Если галочку убрать, придется установить средство вручную.
5. Нажать на кнопку Готово.
Теперь осталось перезапустить компьютер или ноутбук и начать сканирование.