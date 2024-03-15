TWAIN-драйверы — что это такое и как установить?

TWAIN драйверы обеспечивают стабильную работу сканирующих устройств. Разработчики выпустили их в 1992 году. До появления этих драйверов пользователю приходилось устанавливать специальное приложение для сканирования документов и сохранять их на жесткий диск .

После появления TWAIN-драйверов эта надобность отпала. Пользователям стала доступна возможность захвата изображений с веб-камер и фотоаппаратов.

Не установлено устройство совместимое с TWAIN Если система после запуска сканирования пишет, что не установлено устройство, совместимое с TWAIN, нужно сделать следующие шаги: 1. Запустить средство устранения неполадок оборудования и устройств. 2. Отключить антивирус. 3. Удалить и переустановить принтер или сканер. Либо попробовать переустановить драйвер TWAIN.