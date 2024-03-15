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Инструкции 15.03.2024 2 минуты

TWAIN-драйверы — что это такое и как установить?

Все, что нужно знать про TWAIN-драйверы на ПК.

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TWAIN драйверы обеспечивают стабильную работу сканирующих устройств. Разработчики выпустили их в 1992 году. До появления этих драйверов пользователю приходилось устанавливать специальное приложение для сканирования документов и сохранять их на жесткий диск .

После появления TWAIN-драйверов эта надобность отпала. Пользователям стала доступна возможность захвата изображений с веб-камер и фотоаппаратов.

Не установлено устройство совместимое с TWAIN

Если система после запуска сканирования пишет, что не установлено устройство, совместимое с TWAIN, нужно сделать следующие шаги:

1. Запустить средство устранения неполадок оборудования и устройств.

2. Отключить антивирус.

3. Удалить и переустановить принтер или сканер.

Либо попробовать переустановить драйвер TWAIN.

Как установить TWAIN-драйвера?

Инструкция по установке TWAIN-драйверов (будет рассмотрена инструкция для принтеров HP, но этот способ установки TWAIN-драйверов подходит для всех принтеров):

1. Скачать драйвер HP Scan TWAIN с официального веб-сайта.

2. Нажать левой кнопкой мыши по загруженному файлу дважды для запуска. Таким образом будет запущен мастер установки.

установка TWAIN драйвера

3. Принять лицензионное соглашение и проследовать инструкциям, которые отобразятся на экране. Либо нажать кнопку Далее, если драйвер универсальный для всех принтеров.

установка драйвера TWAIN

4. В окне Мастера установки HP Scan TWAIN можно увидеть опцию «Запустить инструмент выбора устройства HP TWAIN» в левом нижнем углу. Если поставить галочку рядом с ним, средство выбора устройства HP TWAIN будет установлено автоматически. Если галочку убрать, придется установить средство вручную.

5. Нажать на кнопку Готово.

установка TWAIN

Теперь осталось перезапустить компьютер или ноутбук и начать сканирование.

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