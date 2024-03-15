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Инструкции 15.03.2024 2 минуты

PCL драйверы — что это такое и как установить универсальные драйверы?

Все, что нужно знать про PCL-драйверы на ПК.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

PCL-драйверы — универсальные драйверы для принтеров и многофункциональных устройств HP. PCL является аббревиатурой от «языка управления принтером». Драйвера служат для обмена данными между компьютером и принтером и могут быть совместимы с большим количеством печатающих устройств.

Зачем нужны PCL-драйверы?

В отличие от других драйверов PCL не предлагают расширенных способов управления МФУ и принтеров. Например, они не могут управлять цветом, встраивать шрифты. За счет того, что они не нагружены различными данными, работают PCL-драйверы быстрее, чем другие. Также они потребляют меньше памяти, поэтому их часто используют для принтеров и МФУ, печатающих в монохромном цвете.

Существует два типа PCL-драйверов:

  • PCL5
  • PCL6

PCL5-драйверы устанавливают для решения стандартных задач по печати. Он является наиболее совместимым со старыми моделями HP LaserJet. PCL5-драйверы обеспечивают печать со сторонних программных решений без изменений цветовой гаммы, шрифтов, при работе в программе SAP.

PCL6-драйвер обеспечивает отличную скорость и качество печати в отличие от предыдущего. Он совместим со всеми версиями Windows. Однако имеет не полную совместимость со сторонним программным обеспечением.

Оба универсальных драйверов имеют простой интерфейс.

Как установить драйвер PCL?

Инструкция по установке PCL:

1. Закрыть работающие программы.

2. Запустить загруженный на компьютер универсальный драйвер левой кнопкой мыши. В строке Unzip to folder прописать место, куда будут сохранены временные файлы, которое можно изменить по желанию.

запуск установки PCL-драйвера

3. Нажать на кнопку Unzip.

распаковка PCL драйвера

4. Нажать на кнопку Да в открывшемся окне с лицензионным соглашением.

установка PCL драйвера

5. Выбрать режим установки Обычный режим и нажать Далее.

Обычный режим установки

6. Система начнет искать устройство, которое подключено к компьютеру. Подключить оборудование к компьютеру и включить его. Подождать минуту, пока кнопка Готово не станет активной. Нажать на нее.

Если модель принтера выпускается давно, автоматический поиск может не помочь. В этом случае появится окно, где надо выбрать первый пункт и нажать Далее.

установка драйвера PCL

Затем выбрать соответствующий принтер из сети или задать его параметры вручную, дождаться установки драйверов и перезагрузить компьютер.

После перезагрузки можно распечатать пробную страницу, чтобы узнать, правильно ли установлены драйвера.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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