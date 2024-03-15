PCL драйверы — что это такое и как установить универсальные драйверы?

PCL-драйверы — универсальные драйверы для принтеров и многофункциональных устройств HP. PCL является аббревиатурой от «языка управления принтером». Драйвера служат для обмена данными между компьютером и принтером и могут быть совместимы с большим количеством печатающих устройств.

Зачем нужны PCL-драйверы?

В отличие от других драйверов PCL не предлагают расширенных способов управления МФУ и принтеров. Например, они не могут управлять цветом, встраивать шрифты. За счет того, что они не нагружены различными данными, работают PCL-драйверы быстрее, чем другие. Также они потребляют меньше памяти, поэтому их часто используют для принтеров и МФУ, печатающих в монохромном цвете.

Существует два типа PCL-драйверов:

PCL5

PCL6

PCL5-драйверы устанавливают для решения стандартных задач по печати. Он является наиболее совместимым со старыми моделями HP LaserJet. PCL5-драйверы обеспечивают печать со сторонних программных решений без изменений цветовой гаммы, шрифтов, при работе в программе SAP.

PCL6-драйвер обеспечивает отличную скорость и качество печати в отличие от предыдущего. Он совместим со всеми версиями Windows. Однако имеет не полную совместимость со сторонним программным обеспечением.

Оба универсальных драйверов имеют простой интерфейс.