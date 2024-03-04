Как скрыть панель задач в Windows 11?

Во время игры или при просмотре кинофильма у пользователей иногда не скрывается панель задач в операционной системе Windows 11. Этот сбой происходит потому, что разработчики не внесли в настройки автоматическое скрывание панели задач при расширении видеоплеера или игрового плеера во весь экран. Зато они оставили возможность убрать этот пункт самим пользователям.

Выполнить эту процедуру можно тремя способами.

Способ 1: Через вкладку «Персонализация» Инструкция по процедуре сокрытия панели задач при просмотре кино или при играх: 1. Нажать на кнопку Пуск либо использовать комбинацию клавиш Win + I и прописать Параметры. 2. Нажать на кнопку с названием Параметры. 3. Нажать на три горизонтальных кнопки в левой верхней части экрана. 4. Выбрать Персонализация. 5. В открывшемся окне пролистать список до пункт Панель задач и нажать на него левой кнопкой мыши. 6. Снова пролистать список в открывшемся окне до кнопки Поведение панели задач. Нажать на нее левой кнопкой мыши. 7. Пометить галочкой пункт Автоматически скрывать панель задач. Теперь эта линия внизу экрана Windows будет постоянно скрыта от глаз пользователей. Если он захочет снова ее увидеть, нужно просто навести курсор мышки вниз экрана ноутбука или монитора компьютера. Панель задач снова отобразится на экране.

Способ 2: Через реестр Инструкция по скрытию панели задач через реестр: 1. Нажать комбинацию клавиш Win + R и прописать команду regedit 2. В открывшемся редакторе реестра пройти по пути: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects3 3. Нажать дважды левой кнопкой по пункту Settings. 4. В открывшемся окне в первой строке дважды нажать левой кнопкой мыши по пункту с названием 7A и переписать его на 7B. 5. Нажать на кнопку ОК для подтверждения. Теперь потребуется перезапустить Проводник. Для этого нужно следовать инструкции: 1. Нажать комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Esc и открыть диспетчер задач. 2. Найти процесс под названием Проводник. 3. Нажать на кнопку Перезапустить в правом нижнем углу. 4. Проводник будет перезапущен, а панель задач скрыта. Если Проводник не будет запущен, нужно: 1. Еажать комбинацию клавиш Win + E, чтобы запустить его. 2. Затем выбрать пункт Запустить новую задачу. 3. Прописать в новом окне команду explorer.exe 4. Нажать ОК. Повторить действие, описанное в инструкции для перезапуска проводника.