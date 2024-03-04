Как исправить ошибку 0x80073701 при обновлении Windows?

Ошибка 0х80073701 появляется при обновлении операционной системы Windows. Этот тип ошибки появляется при установке накопительных обновлений. Код 0х80073701 свидетельствует о том, что антивирус блокирует обновления, либо не работают службы, связанные с обновлениями.
Инструкция по проверке служб обновления
Для перезапуска служб обновления нужно:
1. Нажать комбинацию клавиш Win + R.
2. В открывшемся диалоговом окне прописать services.msc
3. Пролистать список вниз и найти пункт Служба центра обновления.
4. Нажать правой кнопкой по этому пункту и выбрать кнопку Остановить.
5. После того, как службы будут остановлены, перейти по следующему пути: C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
6. Выделить все файлы в каталоге Download и удалить их.
7. Запустить службу обновлений снова.
Перезагрузить компьютер. Если метод решения проблему не помог, перейти к следующему способу.
Устранение ошибки через командную строку
Инструкция по запуску устранения ошибок обновления через CMD:
1. Нажать комбинацию клавиш Win + R.
2. В открывшемся диалоговом окне прописать CMD.
3. Запустить от имени администратора.
4. Прописать следующие строки, нажимая Enter после каждого ввода команд.
net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop bits
net stop msiserver
ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old
net start wuauserv
net start cryptSvc
net start bits
net start msiserver
Останется только перезагрузить компьютер и посмотреть, устранена ошибка с обновлений или нет. Если ошибка не удаляется после использования этого способа, то нужно попробовать отключить антивирус.
Необходимо войти в антивирус, кликнув правой кнопкой по значку антивируса в трее и выбрать опцию Отключить защиту. Можно выбрать время, на которое нужно заморозить работу антивируса.