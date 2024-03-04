Как исправить ошибку 0x80073701 при обновлении Windows?

Ошибка 0х80073701 появляется при обновлении операционной системы Windows. Этот тип ошибки появляется при установке накопительных обновлений. Код 0х80073701 свидетельствует о том, что антивирус блокирует обновления, либо не работают службы, связанные с обновлениями.

Перезагрузить компьютер. Если метод решения проблему не помог, перейти к следующему способу.

6. Выделить все файлы в каталоге Download и удалить их.

5. После того, как службы будут остановлены, перейти по следующему пути: C:\Windows\SoftwareDistribution\Download

4. Нажать правой кнопкой по этому пункту и выбрать кнопку Остановить .

Устранение ошибки через командную строку

Инструкция по запуску устранения ошибок обновления через CMD:

1. Нажать комбинацию клавиш Win + R.

2. В открывшемся диалоговом окне прописать CMD.

3. Запустить от имени администратора.

4. Прописать следующие строки, нажимая Enter после каждого ввода команд.

net stop wuauserv

net stop cryptSvc

net stop bits

net stop msiserver

ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old

ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old

net start wuauserv

net start cryptSvc

net start bits

net start msiserver

Останется только перезагрузить компьютер и посмотреть, устранена ошибка с обновлений или нет. Если ошибка не удаляется после использования этого способа, то нужно попробовать отключить антивирус.

Необходимо войти в антивирус, кликнув правой кнопкой по значку антивируса в трее и выбрать опцию Отключить защиту. Можно выбрать время, на которое нужно заморозить работу антивируса.