Три способа добавить направляющие линии на слайд в «Р7-Офис», чтобы выровнять все объекты в презентации

При создании презентации важно эффективно оформить ее визуальное содержание. Для этого существуют различные инструменты, которые помогают правильно размещать объекты на слайдах. В данной статье расскажем о том, как добавить направляющие линии в редакторе презентаций «Р7-Офис».
Зачем нужны направляющие линии на слайдах?
Направляющие линии — это вспомогательные инструменты, которые представляет собой линии и маркеры на слайде. Они помогают создать структурированный и упорядоченный дизайн, тем самым облегчая восприятие информации. Эти линии не выводятся на печать, но используются для более точного размещения изображений, текста и других объектов на рабочем пространстве.
Благодаря использованию направляющих линий можно получить следующие преимущества:
- обеспечить выравнивание и точное позиционирование объектов;
- поддерживать единообразие оформления между слайдами;
- оптимизировать использование пространства за счет равномерного распределения элементов;
- упростить и ускорить процесс создания презентации;
- предотвратить случайные смещения и несоответствия в размещении элементов;
- улучшить визуальное восприятие.
3 способа добавить направляющие линии на слайд
В «Р7-Офис» доступно несколько способов добавления направляющих линий на слайды. Их можно использовать в зависимости от конкретной задачи.
Способ № 1. Смарт-направляющие
Смарт-направляющие — это разновидность направляющих линий, которые отображаются только в момент перемещения объектов и автоматически исчезают, когда выравнивание завершено. Достаточно просто нажать левой кнопкой мыши на элемент, который нужно переместить, и тянуть его вправо, влево, вверх или вниз. При этом на экране появятся пунктирные линии, которые позволяют выровнять объект по горизонтали или по вертикали.
Смарт-направляющие отображаются по двум принципам:
- Между осями выбранного объекта, благодаря чему его можно переместить ровно по вертикали или по горизонтали.
- Между осями других объектов на слайде, благодаря чему их можно равномерно разместить относительно друг друга.
Способ № 2. Статические направляющие
Статические направляющие — это разновидность направляющих линий, которые пользователь может по собственному желанию установить или удалить. Чтобы они появились на слайде нужно в главном меню перейти во вкладку «Вид» и активировать команду «Показать направляющие».
В итоге по центру слайда появится одна горизонтальная и одна вертикальная пунктирная линия. Пользователь сможет перемещать их по рабочей области с помощью курсора.
Если двух линий недостаточно, то можно добавить дополнительные.
- Для этого нужно выполнить следующие действия:
- В главном меню перейти во вкладку «Вид».
- Кликнуть на стрелку возле подменю «Направляющие».
- В выпадающем списке выбрать желаемый тип линии: «Добавить вертиальную направляющуюу» или «Добавить горизонтальную направляющую».
После этого на слайде появится еще одна линия и пользователь сможет перемещать ее с помощью курсора. Таким образом можно добавить сколько угодно линий. В этом же меню есть строка «Удалить направляющие». Если ее нажать, то все эти линии исчезнут.
Способ № 3. Линии сетки
Линии сетки — это тип направляющих, которые отображаются на слайде в виде сетки с одинаковыми квадратными ячейками. И пользователь не может перемещать их по собственному желанию. Чтобы их включить, нужно в том же меню «Вид» активировать команду «Показать линии сетки».
Возле этой команды также есть стрелка с выпадающим меню. Если на нее нажать, то появится возможность выбрать расстояние и количество пунктиров между линиями — то есть размер ячеек в сетке.
Тут же есть еще три дополнительных параметра:
- «Показать линии сетки» — позволяет включить или выключить сетку.
- «Привязать объект к сетке» — если здесь установить флажок, то выбранный объект можно будет перемещать только с привязкой его осей к линиям сетки.
- «Пользовательские» — если нажать на эту строку, то откроется небольшое окно, в котором можно будет вручную указать размеры и количество пунктиров в сетке.
Нужно учитывать, что если установить флажок в строке «Привязать объект к сетке», то эта функция будет работать, независимо от того, отображается сетка или нет.
Из направляющих можно создать индивидуальную модульную сетку, чтобы расположить элементы на слайде согласно задуманной концепции. Если схемы и элементы нужно расположить в одном стиле на двух и более слайдах, то можно просто их дублировать с модульной сеткой, а направляющие будут сохраняться с заданными параметрами.
Направляющие линии позволяют упростить процесс создания структурированных и визуально привлекательных презентаций. Таким образом они способствуют поддержанию профессионального стиля и повышают качество готовой презентации.