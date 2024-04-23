Три способа добавить направляющие линии на слайд в «Р7-Офис», чтобы выровнять все объекты в презентации

При создании презентации важно эффективно оформить ее визуальное содержание. Для этого существуют различные инструменты, которые помогают правильно размещать объекты на слайдах. В данной статье расскажем о том, как добавить направляющие линии в редакторе презентаций «Р7-Офис».

Зачем нужны направляющие линии на слайдах? Направляющие линии — это вспомогательные инструменты, которые представляет собой линии и маркеры на слайде. Они помогают создать структурированный и упорядоченный дизайн, тем самым облегчая восприятие информации. Эти линии не выводятся на печать, но используются для более точного размещения изображений, текста и других объектов на рабочем пространстве. Благодаря использованию направляющих линий можно получить следующие преимущества: обеспечить выравнивание и точное позиционирование объектов;

поддерживать единообразие оформления между слайдами;

оптимизировать использование пространства за счет равномерного распределения элементов;

упростить и ускорить процесс создания презентации;

предотвратить случайные смещения и несоответствия в размещении элементов;

улучшить визуальное восприятие.

3 способа добавить направляющие линии на слайд В «Р7-Офис» доступно несколько способов добавления направляющих линий на слайды. Их можно использовать в зависимости от конкретной задачи.

Способ № 1. Смарт-направляющие Смарт-направляющие — это разновидность направляющих линий, которые отображаются только в момент перемещения объектов и автоматически исчезают, когда выравнивание завершено. Достаточно просто нажать левой кнопкой мыши на элемент, который нужно переместить, и тянуть его вправо, влево, вверх или вниз. При этом на экране появятся пунктирные линии, которые позволяют выровнять объект по горизонтали или по вертикали. Смарт-направляющие отображаются по двум принципам: Между осями выбранного объекта, благодаря чему его можно переместить ровно по вертикали или по горизонтали.

Между осями других объектов на слайде, благодаря чему их можно равномерно разместить относительно друг друга.

Способ № 2. Статические направляющие Статические направляющие — это разновидность направляющих линий, которые пользователь может по собственному желанию установить или удалить. Чтобы они появились на слайде нужно в главном меню перейти во вкладку «Вид» и активировать команду «Показать направляющие». В итоге по центру слайда появится одна горизонтальная и одна вертикальная пунктирная линия. Пользователь сможет перемещать их по рабочей области с помощью курсора. Если двух линий недостаточно, то можно добавить дополнительные. Для этого нужно выполнить следующие действия: В главном меню перейти во вкладку «Вид». Кликнуть на стрелку возле подменю «Направляющие». В выпадающем списке выбрать желаемый тип линии: «Добавить вертиальную направляющуюу» или «Добавить горизонтальную направляющую». После этого на слайде появится еще одна линия и пользователь сможет перемещать ее с помощью курсора. Таким образом можно добавить сколько угодно линий. В этом же меню есть строка «Удалить направляющие». Если ее нажать, то все эти линии исчезнут.