MSIX — что за формат, чем и как открыть?

MSIX — недавно разработанная технология компанией Microsoft. Она эффективно использует лучшие средства для упаковки файла:

setup.exe

MSI

Windows ClickOne

App-V

script.vbs

Этот формат был представлен миру в 2018 году в версии Windows 1809 и предназначен для замены устаревших форматов установщика Windows. Разработчики приложений могут использовать новый формат MSIX для распространения программного обеспечения.

Новый формат MSIX MSIX — формат, в котором теперь распространяются многие порграммы. Наряду со старыми функциями, MSIX дает новые возможности файлами, которые проявляются в: Повышения безопасности за счет подписи кода. На операционной системе будут развертываться только доверенные приложения.

Полное удаление без оставления следов.

Оптимизация работы приложения на жестком диске и по сети. Программы, которые могут создавать пакеты MSIX: Microsoft Visual Studio

MSIX Packaging Tool

Caphyon Advanced Installer

Как открыть файл с расширением MSIX? Файл MSIX устанавливается как файл MSI. Можно сказать, что это переименованным ZIP-архив, поэтому его можно открыть так же, как любой архив с поддержкой ZIP. Инструкция по открытию файла: 1. Нажать правой кнопкой на файл с расширением MSIX. 2. Выбрать кнопку «Открыть с помощью». 3. Выбрать 7-ZIP или другой архиватор. Для запуска файла с расширением «.msix» нужно использовать встроенное программное обеспечение PowerShell. 1. Открыть консоль PowerShell от имени администратора. 2. Прописать команду: add-appxpackage путь_к_файлу_appx 3. Установка программного обеспечения будет выполнена в автоматическом режиме. Если PowerShell не сможет обработать команду, тогда нужно установить App Installer и повторить стандартную установку приложения с расширением MSIX.