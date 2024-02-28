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Инструкции 29.02.2024 2 минуты

MSIX — что за формат, чем и как открыть?

Все, что нужно знать о формате MSIX.

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MSIX — недавно разработанная технология компанией Microsoft. Она эффективно использует лучшие средства для упаковки файла:

  • setup.exe
  • MSI
  • Windows ClickOne
  • App-V
  • script.vbs

Этот формат был представлен миру в 2018 году в версии Windows 1809 и предназначен для замены устаревших форматов установщика Windows. Разработчики приложений могут использовать новый формат MSIX для распространения программного обеспечения.

Новый формат MSIX

MSIX — формат, в котором теперь распространяются многие порграммы. Наряду со старыми функциями, MSIX дает новые возможности файлами, которые проявляются в:

  • Повышения безопасности за счет подписи кода. На операционной системе будут развертываться только доверенные приложения.
  • Полное удаление без оставления следов.
  • Оптимизация работы приложения на жестком диске и по сети.

Программы, которые могут создавать пакеты MSIX:

  • Microsoft Visual Studio
  • MSIX Packaging Tool
  • Caphyon Advanced Installer

ФОРМАТ MSIX

Как открыть файл с расширением MSIX?

Файл MSIX устанавливается как файл MSI. Можно сказать, что это переименованным ZIP-архив, поэтому его можно открыть так же, как любой архив с поддержкой ZIP.

Инструкция по открытию файла:

1. Нажать правой кнопкой на файл с расширением MSIX.

2. Выбрать кнопку «Открыть с помощью».

3. Выбрать 7-ZIP или другой архиватор.

Для запуска файла с расширением «.msix» нужно использовать встроенное программное обеспечение PowerShell.

1. Открыть консоль PowerShell от имени администратора.

2. Прописать команду:

add-appxpackage путь_к_файлу_appx

Add-AppxPackage -Path

3. Установка программного обеспечения будет выполнена в автоматическом режиме.

Если PowerShell не сможет обработать команду, тогда нужно установить App Installer и повторить стандартную установку приложения с расширением MSIX.

Как удалить установленное приложение MSIX?

Программа, установленная из MSIX, удаляется стандартным способом. Также для этого можно использовать программное обеспечение Uninstall Tools:

1. Нажать правой кнопкой мышки по программе, которая была установлена из файла MSIX.

2. Выбрать пункт «Деинсталляция».

3. Дождаться, пока программа удалит приложение, установленное из файла MSIX.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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