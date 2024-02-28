MSIX — что за формат, чем и как открыть?

MSIX — недавно разработанная технология компанией Microsoft. Она эффективно использует лучшие средства для упаковки файла:
- setup.exe
- MSI
- Windows ClickOne
- App-V
- script.vbs
Этот формат был представлен миру в 2018 году в версии Windows 1809 и предназначен для замены устаревших форматов установщика Windows. Разработчики приложений могут использовать новый формат MSIX для распространения программного обеспечения.
Новый формат MSIX
MSIX — формат, в котором теперь распространяются многие порграммы. Наряду со старыми функциями, MSIX дает новые возможности файлами, которые проявляются в:
- Повышения безопасности за счет подписи кода. На операционной системе будут развертываться только доверенные приложения.
- Полное удаление без оставления следов.
- Оптимизация работы приложения на жестком диске и по сети.
Программы, которые могут создавать пакеты MSIX:
- Microsoft Visual Studio
- MSIX Packaging Tool
- Caphyon Advanced Installer
Как открыть файл с расширением MSIX?
Файл MSIX устанавливается как файл MSI. Можно сказать, что это переименованным ZIP-архив, поэтому его можно открыть так же, как любой архив с поддержкой ZIP.
Инструкция по открытию файла:
1. Нажать правой кнопкой на файл с расширением MSIX.
2. Выбрать кнопку «Открыть с помощью».
3. Выбрать 7-ZIP или другой архиватор.
Для запуска файла с расширением «.msix» нужно использовать встроенное программное обеспечение PowerShell.
1. Открыть консоль PowerShell от имени администратора.
2. Прописать команду:
add-appxpackage путь_к_файлу_appx
3. Установка программного обеспечения будет выполнена в автоматическом режиме.
Если PowerShell не сможет обработать команду, тогда нужно установить App Installer и повторить стандартную установку приложения с расширением MSIX.
Как удалить установленное приложение MSIX?
Программа, установленная из MSIX, удаляется стандартным способом. Также для этого можно использовать программное обеспечение Uninstall Tools:
1. Нажать правой кнопкой мышки по программе, которая была установлена из файла MSIX.
2. Выбрать пункт «Деинсталляция».
3. Дождаться, пока программа удалит приложение, установленное из файла MSIX.