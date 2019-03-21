Чтобы избежать серьезных поломок компьютера, нужно иногда проверять его компоненты на работоспособность. Особенно это актуально для "мозга" ПК — его процессора. Выполнить тестирование ЦП помогают специальные программы для Windows со встроенными тестами и полезными инструментами.

CPU-Z CPU-Z — известная программа, которая дает возможность проверить процессор на компьютере, определить его температуру, загрузку и производительность. В утилите можно посмотреть размер кэша ЦП, провести стресс-тест процессора и сравнить текущий компонент с другими моделями из каталога. Откройте раздел "Bench" в главном окне утилиты CPU-Z и нажмите кнопку "Bench CPU" для запуска процесса проверки процессора. Также можно запустить стресс-тест чипсета, чтобы определить производительность устройства под нагрузкой. Полученные данные можно подтвердить и сравнить с другими моделями процессоров от Intel и AMD. Утилита CPU-Z имеет следующие преимущества: просмотр информации о кэше процессора;

стресс-тест устройства для оценки производительности ЦП;

проверка работоспособности процессора;

отображение информации о материнской плате и видеокарте;

сравнение результатов проверки процессора с другими моделями ЦП. Недостатки ПО: нельзя запустить проверку отдельного ядра процессора;

отсутствует возможность подключения дополнительных расширения для проверки ЦП. Программа CPU-Z бесплатная, язык интерфейса английский. Скачать CPU-Z

SiSoftware Sandra SiSoftware Sandra — программа, с помощью которой можно проверить производительность и работоспособность процессора, видеокарты, жесткого диска и материнской платы. Через утилиту можно посмотреть детальную информации о комплектации компьютера, есть полезный инструмент для тестирования стабильности системы и проверки портативных устройств. В приложении SiSoftware Sandra необходимо перейти во вкладку "Эталонные тесты". В разделе "Процессор" выберите функцию "Общая оценка процессора"— это инструмент для общей проверки чипсета. Также здесь есть проверка скорости обработки изображений, оценка эффективности энергоснабжения и арифметический тест. По завершению тестирования утилита предоставит подробный отчет о проверке, полученные результаты можно будет сохранить в отдельном файле. У приложения SiSoftware Sandra есть следующие преимущества: большой выбор эталонных тестов для комплектующих компьютера;

работа с портативными устройствами;

сохранение результатов проверки процессора в отдельном файле;

тестирование стабильности системы;

включение и отключение дополнительных модулей в настройках. Недостатки программы: нельзя выполнить стресс-тест процессора;

отсутствует функция сравнения результатов проверки ЦП с другими моделями. Программа SiSoftware Sandra бесплатная, интерфейс переведен на русский язык. Скачать SiSoftware Sandra

BurnInTest BurnInTest — полезная утилита, которая позволяет проверить процессор и другие комплектующие компьютера. В программе доступен инструмент для отслеживания текущей температуры устройств и возможность просмотра детальной информации о системе. Для тестирования ЦП можно подключить дополнительные расширения в настройках. Добавьте процессор в список устройств для проверки (все доступные комплектующие находятся в нижней части интерфейса раздела "Dashboard"). После добавления чипсета в список нужно нажать кнопку "GO". После этого программа BurnInTest начнет полную проверку производительности процессора. Основные преимущества программы BurnInTest: возможность проверки каждого ядра процессора по отдельности;

отслеживание температуры комплектующих компьютера в реальном времени;

подключение дополнительных расширений для тестирования;

сохранение результатов проверки в отдельном файле;

сбор детальной информации о системе;

выбор действия во время обнаружения ошибок при тестировании устройств. Недостатки утилиты: нельзя сравнить результаты проверки с другими моделями процессоров. Утилита BurnInTest переведена на русский язык. Цена лицензии составляет 80 долларов, но есть бесплатная пробная версия с ограниченным функционалом. Скачать BurnInTest

CINEBENCH Cinebench — инструмент для проведения оценки производительности и общей работоспособности процессор. Полученные результаты тестирования производительности можно сравнить с другими моделями ЦП. Утилита работает со всеми популярными моделями процессоров от Intel и AMD. Чтобы начать проверку чипсета, нажмите кнопку "Run" (находится в строке "CPU"). Программа начнет тестирование и проверку работоспособности процессора путем рендеринга изображения. Итоговая оценка зависит от скорости обработки информации процессором. Итоговый результат проверки процессора отобразится в разделе "Ranking" (отмечен оранжевым цветом в списке). При необходимости можно посмотреть детали тестирования. Главные преимущества утилиты Cinebench: проверка производительности процессора путем рендеринга;

сравнение результатов проверки с другими моделями ЦП;

возможность сохранения лучших результатов проверки;

запуск тестирования видеокарты и процессора одновременно;

расширенные настройки тестирования для проверки одного ядра процессора;

просмотре деталей тестирования процессора. Недостатки программы: нельзя выполнить стресс-тест устройства;

нет возможности просмотра температуры и текущей загрузки процессора;

отсутствует информация о кэше ЦП. Скачать утилиту Cinebench можно бесплатно, язык интерфейса — английский. Скачать Cinebench