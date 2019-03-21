SoftSalad СОФТСАЛАТ
Лучшие программы 09.04.2026 4 минуты

Программы для проверки процессоров

CPU-Z, Cinebench, Geekbench и другие программы для проверки процессоров на ПК.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Чтобы избежать серьезных поломок компьютера, нужно иногда проверять его компоненты на работоспособность. Особенно это актуально для "мозга" ПК — его процессора. Выполнить тестирование ЦП помогают специальные программы для Windows со встроенными тестами и полезными инструментами.

CPU-Z

CPU-Z — известная программа, которая дает возможность проверить процессор на компьютере, определить его температуру, загрузку и производительность. В утилите можно посмотреть размер кэша ЦП, провести стресс-тест процессора и сравнить текущий компонент с другими моделями из каталога.

Откройте раздел "Bench" в главном окне утилиты CPU-Z и нажмите кнопку "Bench CPU" для запуска процесса проверки процессора.

CPUID CPU-Z

Также можно запустить стресс-тест чипсета, чтобы определить производительность устройства под нагрузкой. Полученные данные можно подтвердить и сравнить с другими моделями процессоров от Intel и AMD.

Утилита CPU-Z имеет следующие преимущества:

  • просмотр информации о кэше процессора;
  • стресс-тест устройства для оценки производительности ЦП;
  • проверка работоспособности процессора;
  • отображение информации о материнской плате и видеокарте;
  • сравнение результатов проверки процессора с другими моделями ЦП.

Недостатки ПО:

  • нельзя запустить проверку отдельного ядра процессора;
  • отсутствует возможность подключения дополнительных расширения для проверки ЦП.

Программа CPU-Z бесплатная, язык интерфейса английский.

Скачать CPU-Z

SiSoftware Sandra

SiSoftware Sandra — программа, с помощью которой можно проверить производительность и работоспособность процессора, видеокарты, жесткого диска и материнской платы. Через утилиту можно посмотреть детальную информации о комплектации компьютера, есть полезный инструмент для тестирования стабильности системы и проверки портативных устройств.

В приложении SiSoftware Sandra необходимо перейти во вкладку "Эталонные тесты". В разделе "Процессор" выберите функцию "Общая оценка процессора"— это инструмент для общей проверки чипсета.

SiSoftware Sandra

Также здесь есть проверка скорости обработки изображений, оценка эффективности энергоснабжения и арифметический тест. По завершению тестирования утилита предоставит подробный отчет о проверке, полученные результаты можно будет сохранить в отдельном файле.

У приложения SiSoftware Sandra есть следующие преимущества:

  • большой выбор эталонных тестов для комплектующих компьютера;
  • работа с портативными устройствами;
  • сохранение результатов проверки процессора в отдельном файле;
  • тестирование стабильности системы;
  • включение и отключение дополнительных модулей в настройках.

Недостатки программы:

  • нельзя выполнить стресс-тест процессора;
  • отсутствует функция сравнения результатов проверки ЦП с другими моделями.

Программа SiSoftware Sandra бесплатная, интерфейс переведен на русский язык.

Скачать SiSoftware Sandra

BurnInTest

BurnInTest — полезная утилита, которая позволяет проверить процессор и другие комплектующие компьютера. В программе доступен инструмент для отслеживания текущей температуры устройств и возможность просмотра детальной информации о системе. Для тестирования ЦП можно подключить дополнительные расширения в настройках.

Добавьте процессор в список устройств для проверки (все доступные комплектующие находятся в нижней части интерфейса раздела "Dashboard").

BurnInTest

После добавления чипсета в список нужно нажать кнопку "GO". После этого программа BurnInTest начнет полную проверку производительности процессора.

Тестирование процессора в программе BurnInTest

Основные преимущества программы BurnInTest:

  • возможность проверки каждого ядра процессора по отдельности;
  • отслеживание температуры комплектующих компьютера в реальном времени;
  • подключение дополнительных расширений для тестирования;
  • сохранение результатов проверки в отдельном файле;
  • сбор детальной информации о системе;
  • выбор действия во время обнаружения ошибок при тестировании устройств.

Недостатки утилиты:

  • нельзя сравнить результаты проверки с другими моделями процессоров.

Утилита BurnInTest переведена на русский язык. Цена лицензии составляет 80 долларов, но есть бесплатная пробная версия с ограниченным функционалом.

Скачать BurnInTest

CINEBENCH

Cinebench — инструмент для проведения оценки производительности и общей работоспособности процессор. Полученные результаты тестирования производительности можно сравнить с другими моделями ЦП. Утилита работает со всеми популярными моделями процессоров от Intel и AMD.

Чтобы начать проверку чипсета, нажмите кнопку "Run" (находится в строке "CPU"). Программа начнет тестирование и проверку работоспособности процессора путем рендеринга изображения. Итоговая оценка зависит от скорости обработки информации процессором.

CINEBENCH

Итоговый результат проверки процессора отобразится в разделе "Ranking" (отмечен оранжевым цветом в списке). При необходимости можно посмотреть детали тестирования.

Программа для тестирования ЦП CINEBENCH

Главные преимущества утилиты Cinebench:

  • проверка производительности процессора путем рендеринга;
  • сравнение результатов проверки с другими моделями ЦП;
  • возможность сохранения лучших результатов проверки;
  • запуск тестирования видеокарты и процессора одновременно;
  • расширенные настройки тестирования для проверки одного ядра процессора;
  • просмотре деталей тестирования процессора.

Недостатки программы:

  • нельзя выполнить стресс-тест устройства;
  • нет возможности просмотра температуры и текущей загрузки процессора;
  • отсутствует информация о кэше ЦП.

Скачать утилиту Cinebench можно бесплатно, язык интерфейса — английский.

Скачать Cinebench

Geekbench

Geekbench — бенчмарк для тестирования производительности компьютера и его компонентов, включая процессор, видеокарту, материнскую плату и другие устройства. В приложении можно выбрать архитектуру для тестирования (32 или 64 бит).

Выберите инструмент "Run CPU Benchmark" в главном окне программы Geekbench. Данная функция используется для проверки производительности процессора.

Geekbench

Результат тестирования откроется в браузере — на официальном сайте приложения. В качестве результата будут показаны очки, которые процессор набрала во время тестирования.

Бенчмарк для процессора Geekbench

Главные преимущества программы Geekbench:

  • быстрая проверка производительности процессора;
  • сбор информации о системе;
  • выбор архитектуры для тестирования.

Недостатки утилиты:

  • нельзя выполнить проверку производительности каждого ядра процессора по отдельности;
  • нет функции оценки скорости обработки изображений;
  • нельзя посмотреть текущую температуру основных устройств компьютера.

Программа Geekbench имеет интерфейс на английском языке. Стоимость лицензии — 20 долларов, но есть бесплатная пробная версия с ограниченным функционалом.

Скачать Geekbench

Рекомендуем похожие статьи:

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
Cinebench
Cinebench

Версия Unknown

Программа для теста произволительности видеокарты и процессора

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)
Geekbench
Geekbench

Версия 7.1.0

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
PassMark BurnInTest
PassMark BurnInTest

Версия 11.1.1003.16946

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)

Читайте также

Программы для разгона процессора Intel
Программы для разгона процессора Intel

Лучшие программы для разгона и увеличения тактовой частоты процессоров Intel.

Загрузка процессора — программы и советы
Загрузка процессора — программы и советы

Лучшие программы для мониторинга загрузки центрального процессора

Как включить все ядра процессора на ПК?
Как включить все ядра процессора на ПК?

Инструкции по включению всех ядер процессора разными способами.

Обсуждение статьи