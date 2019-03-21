Чтобы избежать серьезных поломок компьютера, нужно иногда проверять его компоненты на работоспособность. Особенно это актуально для "мозга" ПК — его процессора. Выполнить тестирование ЦП помогают специальные программы для Windows со встроенными тестами и полезными инструментами.
CPU-Z
CPU-Z — известная программа, которая дает возможность проверить процессор на компьютере, определить его температуру, загрузку и производительность. В утилите можно посмотреть размер кэша ЦП, провести стресс-тест процессора и сравнить текущий компонент с другими моделями из каталога.
Откройте раздел "Bench" в главном окне утилиты CPU-Z и нажмите кнопку "Bench CPU" для запуска процесса проверки процессора.
Также можно запустить стресс-тест чипсета, чтобы определить производительность устройства под нагрузкой. Полученные данные можно подтвердить и сравнить с другими моделями процессоров от Intel и AMD.
Утилита CPU-Z имеет следующие преимущества:
- просмотр информации о кэше процессора;
- стресс-тест устройства для оценки производительности ЦП;
- проверка работоспособности процессора;
- отображение информации о материнской плате и видеокарте;
- сравнение результатов проверки процессора с другими моделями ЦП.
Недостатки ПО:
- нельзя запустить проверку отдельного ядра процессора;
- отсутствует возможность подключения дополнительных расширения для проверки ЦП.
Программа CPU-Z бесплатная, язык интерфейса английский.
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra — программа, с помощью которой можно проверить производительность и работоспособность процессора, видеокарты, жесткого диска и материнской платы. Через утилиту можно посмотреть детальную информации о комплектации компьютера, есть полезный инструмент для тестирования стабильности системы и проверки портативных устройств.
В приложении SiSoftware Sandra необходимо перейти во вкладку "Эталонные тесты". В разделе "Процессор" выберите функцию "Общая оценка процессора"— это инструмент для общей проверки чипсета.
Также здесь есть проверка скорости обработки изображений, оценка эффективности энергоснабжения и арифметический тест. По завершению тестирования утилита предоставит подробный отчет о проверке, полученные результаты можно будет сохранить в отдельном файле.
У приложения SiSoftware Sandra есть следующие преимущества:
- большой выбор эталонных тестов для комплектующих компьютера;
- работа с портативными устройствами;
- сохранение результатов проверки процессора в отдельном файле;
- тестирование стабильности системы;
- включение и отключение дополнительных модулей в настройках.
Недостатки программы:
- нельзя выполнить стресс-тест процессора;
- отсутствует функция сравнения результатов проверки ЦП с другими моделями.
Программа SiSoftware Sandra бесплатная, интерфейс переведен на русский язык.
BurnInTest
BurnInTest — полезная утилита, которая позволяет проверить процессор и другие комплектующие компьютера. В программе доступен инструмент для отслеживания текущей температуры устройств и возможность просмотра детальной информации о системе. Для тестирования ЦП можно подключить дополнительные расширения в настройках.
Добавьте процессор в список устройств для проверки (все доступные комплектующие находятся в нижней части интерфейса раздела "Dashboard").
После добавления чипсета в список нужно нажать кнопку "GO". После этого программа BurnInTest начнет полную проверку производительности процессора.
Основные преимущества программы BurnInTest:
- возможность проверки каждого ядра процессора по отдельности;
- отслеживание температуры комплектующих компьютера в реальном времени;
- подключение дополнительных расширений для тестирования;
- сохранение результатов проверки в отдельном файле;
- сбор детальной информации о системе;
- выбор действия во время обнаружения ошибок при тестировании устройств.
Недостатки утилиты:
- нельзя сравнить результаты проверки с другими моделями процессоров.
Утилита BurnInTest переведена на русский язык. Цена лицензии составляет 80 долларов, но есть бесплатная пробная версия с ограниченным функционалом.
CINEBENCH
Cinebench — инструмент для проведения оценки производительности и общей работоспособности процессор. Полученные результаты тестирования производительности можно сравнить с другими моделями ЦП. Утилита работает со всеми популярными моделями процессоров от Intel и AMD.
Чтобы начать проверку чипсета, нажмите кнопку "Run" (находится в строке "CPU"). Программа начнет тестирование и проверку работоспособности процессора путем рендеринга изображения. Итоговая оценка зависит от скорости обработки информации процессором.
Итоговый результат проверки процессора отобразится в разделе "Ranking" (отмечен оранжевым цветом в списке). При необходимости можно посмотреть детали тестирования.
Главные преимущества утилиты Cinebench:
- проверка производительности процессора путем рендеринга;
- сравнение результатов проверки с другими моделями ЦП;
- возможность сохранения лучших результатов проверки;
- запуск тестирования видеокарты и процессора одновременно;
- расширенные настройки тестирования для проверки одного ядра процессора;
- просмотре деталей тестирования процессора.
Недостатки программы:
- нельзя выполнить стресс-тест устройства;
- нет возможности просмотра температуры и текущей загрузки процессора;
- отсутствует информация о кэше ЦП.
Скачать утилиту Cinebench можно бесплатно, язык интерфейса — английский.
Geekbench
Geekbench — бенчмарк для тестирования производительности компьютера и его компонентов, включая процессор, видеокарту, материнскую плату и другие устройства. В приложении можно выбрать архитектуру для тестирования (32 или 64 бит).
Выберите инструмент "Run CPU Benchmark" в главном окне программы Geekbench. Данная функция используется для проверки производительности процессора.
Результат тестирования откроется в браузере — на официальном сайте приложения. В качестве результата будут показаны очки, которые процессор набрала во время тестирования.
Главные преимущества программы Geekbench:
- быстрая проверка производительности процессора;
- сбор информации о системе;
- выбор архитектуры для тестирования.
Недостатки утилиты:
- нельзя выполнить проверку производительности каждого ядра процессора по отдельности;
- нет функции оценки скорости обработки изображений;
- нельзя посмотреть текущую температуру основных устройств компьютера.
Программа Geekbench имеет интерфейс на английском языке. Стоимость лицензии — 20 долларов, но есть бесплатная пробная версия с ограниченным функционалом.
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