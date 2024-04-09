Точка входа в процедуру Skidrow не найдена — как исправить ошибку?

Ошибка "Точка входа в процедуру Skidrow не найдена" может возникать при попытке запустить игру, установленную из неофициального источника. Она не позволяет начать приложению исправную работу и блокирует его. Рассмотрим, почему так происходит и как это исправить.

Причины ошибки Skidrow Самая распространенная причина сбоя Skidrow — действие антивирусной защиты. Наиболее часто ошибка возникает при запуске игр, полученных из неофициальных источников (в большинстве случаев в составе "репаков"). Такие пакеты, как правило, содержат в себе компоненты для взлома и другие файлы, которые могут распознаваться антивирусами как вредоносные и блокироваться. Если защита помещает их в карантин, игра не может получить к ним доступ и исправно запуститься, из-за чего возникает ошибка. В большинстве случаев файлы блокируются встроенным в систему Защитником. Среди других возможных источников проблемы — повреждения файлов системы и игры по иным причинам, не связанным с антивирусом, а также неисправности жесткого диска. Однако они вызывают ошибку крайне редко, наиболее распространенной причиной остается действие антивирусного ПО.

Основной способ решения ошибки Так как главная причина возникновения ошибки — блокировка файлов игры антивирусом, основной способ решения — переустановка приложения с отключенной защитой. Однако, выполняя ее, следует соблюдать предосторожность. Если вы не уверены в безопасности устанавливаемого издания игры, лучше попробовать скачать ее из официального источника. Возможно, антивирус блокировал файлы игры из-за того, что они действительно представляли угрозу. Если же вы полностью уверены в ее безопасности и готовы принять все риски, связанные с отключением защиты, проделайте следующее: 1. Откройте Защитник Windows из иконки в трее. 2. Выберите раздел Защита от вирусов и угроз. 3. Кликните на ссылку Управление настройками. 4. Отключите защиту в реальном времени и закройте окно. 5. Временно отключите и другие антивирусы, если они установлены в ОС. 6. Полностью удалите игру со всеми ее файлами. 7. Загрузите игру повторно и установите, если потребуется. 8. Попробуйте открыть приложение, скорее всего оно запустится. Если запустить игру с отключенной защитой удалось, перед обратным включением Защитника следует поместить папку с ней в исключения, чтобы ошибка не возникала повторно в будущем. Для этого: 1. Запустите Защитник через иконку в трее на строке задач и перейдите в раздел Защита от вирусов и угроз. 2. Нажмите Управление настройками. 3. Промотайте вниз и выберите Добавление и удаление исключений. 4. Щелкните на кнопку Добавить исключение, выберите Папка и укажите путь к директории с игрой. 5. Закройте окно антивируса. После этого следует повторно включить защиту в реальном времени в разделе Управление настройками. Компьютер будет в безопасности, но ошибка "Точка входа в процедуру Skidrow не найдена" не будет возникать повторно, так как антивирус не станет блокировать файлы игры, благодаря тому, что папка с ними находится в исключениях.