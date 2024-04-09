Точка входа в процедуру Skidrow не найдена — как исправить ошибку?

Ошибка "Точка входа в процедуру Skidrow не найдена" может возникать при попытке запустить игру, установленную из неофициального источника. Она не позволяет начать приложению исправную работу и блокирует его. Рассмотрим, почему так происходит и как это исправить.
Причины ошибки Skidrow
Самая распространенная причина сбоя Skidrow — действие антивирусной защиты. Наиболее часто ошибка возникает при запуске игр, полученных из неофициальных источников (в большинстве случаев в составе "репаков").
Такие пакеты, как правило, содержат в себе компоненты для взлома и другие файлы, которые могут распознаваться антивирусами как вредоносные и блокироваться. Если защита помещает их в карантин, игра не может получить к ним доступ и исправно запуститься, из-за чего возникает ошибка. В большинстве случаев файлы блокируются встроенным в систему Защитником.
Среди других возможных источников проблемы — повреждения файлов системы и игры по иным причинам, не связанным с антивирусом, а также неисправности жесткого диска. Однако они вызывают ошибку крайне редко, наиболее распространенной причиной остается действие антивирусного ПО.
Основной способ решения ошибки
Так как главная причина возникновения ошибки — блокировка файлов игры антивирусом, основной способ решения — переустановка приложения с отключенной защитой. Однако, выполняя ее, следует соблюдать предосторожность.
Если вы не уверены в безопасности устанавливаемого издания игры, лучше попробовать скачать ее из официального источника. Возможно, антивирус блокировал файлы игры из-за того, что они действительно представляли угрозу. Если же вы полностью уверены в ее безопасности и готовы принять все риски, связанные с отключением защиты, проделайте следующее:
1. Откройте Защитник Windows из иконки в трее.
2. Выберите раздел Защита от вирусов и угроз.
3. Кликните на ссылку Управление настройками.
4. Отключите защиту в реальном времени и закройте окно.
5. Временно отключите и другие антивирусы, если они установлены в ОС.
6. Полностью удалите игру со всеми ее файлами.
7. Загрузите игру повторно и установите, если потребуется.
8. Попробуйте открыть приложение, скорее всего оно запустится.
Если запустить игру с отключенной защитой удалось, перед обратным включением Защитника следует поместить папку с ней в исключения, чтобы ошибка не возникала повторно в будущем. Для этого:
1. Запустите Защитник через иконку в трее на строке задач и перейдите в раздел Защита от вирусов и угроз.
2. Нажмите Управление настройками.
3. Промотайте вниз и выберите Добавление и удаление исключений.
4. Щелкните на кнопку Добавить исключение, выберите Папка и укажите путь к директории с игрой.
5. Закройте окно антивируса.
После этого следует повторно включить защиту в реальном времени в разделе Управление настройками. Компьютер будет в безопасности, но ошибка "Точка входа в процедуру Skidrow не найдена" не будет возникать повторно, так как антивирус не станет блокировать файлы игры, благодаря тому, что папка с ними находится в исключениях.
Другие методы
- Использование SFC. Это встроенная в систему утилита для восстановления целостности файлов ОС. Чтобы запустить ее, откройте CMD с правами администратора и выполните команду sfc /scannow. Дождитесь завершения проверки и перезагрузите ПК.
- Проверка жесткого диска. В некоторых редких случаях неполадка Skidrow может быть вызвана проблемами накопителя. Чтобы выявить и устранить их, можно воспользоваться сторонними утилитами (например, Victoria HDD) или запустить команду chkdsk :c /f /r в консоли от имени администратора.
- Восстановление ОС. Если игра ранее запускалась исправно, но спустя некоторое время перестала, для решения ошибки можно попробовать выполнить откат Windows до точки восстановления, когда приложение работало корректно. Восстановление не затронет пользовательские файлы.