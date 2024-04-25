Компьютер не включается после отключения электричества — что делать?

Частая проблема пользователей — после сбоя электропитания не включается компьютер. Причин может быть много, но первое, что нужно проверить — блок питания.

Также рекомендуется проверить розетку, в которую включен ПК. Для этого нужно включить в эту розетку другой прибор. Если он будет работать нормально, значит проблема заключается в компьютере.

Проверка блока питания Для проверки блока питания рекомендуется шнур отключить от системного блока, подождать часа 2 и нажать на кнопку, запускающую ПК. Это поможет разрядить конденсаторы. Затем можно попробовать снова включить компьютер. Если не заработает, нужно попробовать другой блок питания (попросить у знакомых или найти старый). Если не заработает с новым блоком питания, проблема заключается в материнской плате или процессоре. Проверить блок питания можно следующим образом: Вынуть 24-пиновый разъем от блока питания из материнской платы. Замкнуть скрепкой два провода в первом ряду контактов: зеленый и черный в разъеме. В результате должен крутиться вентилятор блока питания. Если он крутится, значит с этим комплектующим ПК все в порядке. Вот более подробная инструкция со всеми подробностями.

Сброс настроек через BIOS При внезапном отключении электричества может произойти сбой настроек BIOS / UEFI. Это тоже повлечет за собой невозможность включения ПК после того, как появится электричество. Чтобы решить эту проблему, нужно: Отключить системный блок от розетки. Открыть боковую крышку системного блока. Найти батарейку, которая отвечает за питание BIOS. Вынуть батарейку. Два контакта на площадке, куда вставляется аккумулятор, замкнуть на несколько секунд. Затем заново вставить батарейку или лучше поменять ее на новую и вставить обратно в площадку на материнской плате. Попробовать включить персональный компьютер. Если ничего не произойдет, необходимо перейти к тестированию комплектующих на работоспособность. Подробная инструкция по сбросу настроек BIOS / UEFI доступна тут.

Осмотр материнской платы В первую очередь рекомендуется визуально осмотреть материнскую плату на наличие вздутых конденсаторов. Если такие будут обнаружены, то нужно их выпаять и на их место припаять новые, соответствующие техническим характеристикам старых. Это лучше доверить мастеру.

Поломка видеокарты Бывает так, что компьютер запускается, но изображения нет на мониторе. В этом случае стоит проверить видеокарту. Если на материнской плате есть встроенный графический процессор, то необходимо подсоединить к нему шнур для передачи видеоданных от монитора. Неисправная видеокарта в 99% случаев не подлежит ремонту. Поэтому следует позаботится о покупке нового графического процессора. Пока его нет можно запустить ПК с встроенной видеокартой на материнской плате. Следует учесть, что современные игры на нем запустятся на ультрансатройках. Так как обычно встроенный видеопроцессор делают слабее по техническим характеристикам дискретной видеокарты.

Неисправность процессора Выход из строя центрального процессора — это редкая неисправность. Однако из-за нее компьютер тоже не будет включаться. Процессор может сгореть из-за резкого скачка напряжения при включении, если компьютер не подключен к розетке через фильтр или UPS. Процессор также не подлежит ремонту. Поэтому он нуждается в замене на новый, если сгорит. Замену центрального процессора нужно проводить в мастерских по ремонту компьютеров.