Компьютер не включается после спящего режима — что делать?

Спящий режим используют для экономии электроэнергии и заряда батареи в ноутбуке, когда ПК или лэптоп находятся в простое. Однако бывают случаи, когда устройство просто зависает в спящем режиме и не хочет включаться, не реагирует на нажатия мышки и клавиатуры. Иногда помогает только отключение компьютера от сети, но жто не лучшее решение.

Главная проблема и ее решение Мышка и клавиатура не способны вывести ПК или ноутбук из спящего режима, потому что пользователь не дал им эту команду. Чтобы заставить эти два девайса выводить ПК из спящего режима, нужно провести пару настроек в консоли управления питанием девайса в диспетчере устройств. Инструкция для настроек, разрешающих мышке и клавиатуре выводить ПК из спящего режима: 1. Нажать комбинацию клавиш Win + R. 2. Прописать следующую команду: devmgmt.msc 3. В открывшемся окне найти пункт Клавиатура. 4. В открывшемся окне перейти к вкладке Управление электропитанием. 5. Поставить галочку напротив пункта Разрешить этому устройству выводить компьютер из спящего режима. Теперь нужно нажать Ок и перезагрузить ПК. Те же действия можно повторить во вкладке Мыши и иные указывающие устройства в диспетчере устройств.

Старые драйверы, которые нуждаются в обновлении Старые драйверы тоже могут запретить подключенным девайсам выводить компьютер из спящего режима. Поэтому рекомендуется скачать одну из программ, которая отвечает за обновление драйверов, и настроить регулярное, еженедельное обновление. После обновления нужно проследить за тем, как ПК или ноутбук выходят из спящего режима. Если они не могут это сделать, то перейти к решению следующей причины, запрещающей устройствам выходить из спящего режима.

Проблема во включенном быстром запуске Функция быстрого запуска помогает операционной системе быстрее перезагружаться после установленных обновлений. Эта опция также может приводить к появлению сбоев в Windows 10 или 11. В результате негативного влияния на ПК в целом, компьютер может не выходить из спящего режима. Чтобы отключить функцию быстрого запуска нужно сделать следующее: 1. Нажать на комбинацию клавиш Win + R. 2. Прописать команду powercfg.cpl и нажать кнопку Ок. 3. Выбрать пункт Действия кнопок питания. 4. Нажать на пункт Изменения параметров, которые сейчас недоступны. 5. Откроется дополнительное окно Параметры завершения работы. 6. Убрать галочку с пункта Включить быстрый запуск в этом окне. Теперь нужно перезагрузить компьютер и дождаться, пока он уйдет в спящий режим, чтобы проверить была ли исправлена ошибка.

Проблема в настройках питания Если проблема не исчезает, рекомендуется навсегда отключить вход компьютера или ноутбука в спящий режим. Эту процедуру можно выполнить следующим образом: 1. Нажать комбинацию клавиш Win + R. 2. Прописать команду powercfg.cpl и нажать Ок. 3. Нажать на пункт Настройки режима электропитания. 4. В открывшемся окне напротив пункта Переводить компьютер в спящий режим поставить Никогда вместо времени выставленного на ПК. Теперь потребуется перезагрузить компьютер или ноутбук. После выставления этих настроек, ПК должен перестать выходить в спящий режим.