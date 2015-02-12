SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WinfrGUI

В данном списке представлены программы для замены WinfrGUI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinfrGUI, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

MiniTool Power Data Recovery
MiniTool Power Data Recovery

Версия 12.9

Программа для восстановления данных с различных носителей информации

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Recuva
Recuva

Версия 1.55.0.133

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
Active File Recovery
Active File Recovery

Версия 26.0.3

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
EaseUS Data Recovery Wizard
EaseUS Data Recovery Wizard

Версия 20.1.0

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery

Версия 5.1

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)
Flash Drive Recovery
Flash Drive Recovery

Версия 3.5

Восстановление данных с флешек и карт памяти

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Wondershare Recoverit
Wondershare Recoverit

Версия 9.5.6

Программа для восстановления удаленных и поврежденных файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
Ontrack EasyRecovery
Ontrack EasyRecovery

Версия 12.0.0.2

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Puran File Recovery
Puran File Recovery

Версия 1.2.1

Программа для восстановления удаленных файлов

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HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Smart Data Recovery
Smart Data Recovery

Версия 4.9

программа для восстановления удаленных данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Advanced EFS Data Recovery
Advanced EFS Data Recovery

Версия 4.50.51

Расшифровка файлов и папок, защищенных EFS

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
PC Inspector File Recovery
PC Inspector File Recovery

Версия 4.0

Бесплатная программа для восстановления утраченных/удаленных данных с любых типов накопителей

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (17)
Zero Assumption Recovery
Zero Assumption Recovery

Версия 9.2

Программный набор эффективных средств для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)