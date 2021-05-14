Wondershare Recoverit — программа для восстановления удаленных/поврежденных/утерянных файлов с жестких дисков и других типов накопителей данных. Также программа позволяет восстанавливать исчезнувшие вследствие логических ошибок разделы дисков. Это платное программное обеспечение. Существует ознакомительная версия, позволяющая восстановить 100 Мб данных.

Программа Wondershare Recoverit предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.

Восстановления данных в Wondershare Recoverit

Программа Wondershare Recoverit обеспечивает пользователя полным набором инструментов для восстановления данных с любых типов накопителей информации — жестких дисков, твердотельных SSD-накопителей, USB-флешек и всех существующих разновидностей SD-карт памяти, использующихся в смартфонах, цифровых аппаратах и прочих устройствах.

Одна из сильных сторон приложения Wondershare Recoverit — способность работать с многочисленными (1000+) форматами файлов — аудио- и видеофайлы, архивы, изображения, файлы-образы дисков, электронные таблицы, текстовые документы и многие другие типы. В программу заложена информация о структуре поддерживаемых ею форматов файлов, что позволяет ей довольно быстро обнаруживать логически поврежденные данные, в т.ч. с разделов/томов, которых более не существует либо с тех, что были отформатированы.

К ключевым функциональным возможностям и особенностям программы Wondershare Recoverit по части восстановления удаленных/поврежденных файлов относятся:

Возможность указания в качестве объекта для сканирования целого диска или логического тома либо отдельной папки.

Наличие специальных режимов восстановления данных с рабочего стола, внешних запоминающих устройств и корзины.

При необходимости снизить нагрузку на процессор и/или накопитель процедуру сканирования можно приостановить. Уже обнаруженные программой данные могут быть восстановлены в режиме паузы.

Перед операцией восстановления пользователь может предварительно просматривать файлы (изображения, документы и т.д.), если их размер не превышает 30 Мб.

Возможность фильтрации и сортировки обнаруженных файлов по папкам хранения и типам/форматам, размеру, дате изменения/создания.

Возможность поиска файлов по имени после завершения сканирования (в т.ч. в при установке паузы).

Восстановление данных с нерабочих компьютеров при помощи Wondershare Recoverit

Это одна из трех специализированных функций программы Wondershare Recoverit. С ее помощью можно восстанавливать данные с нерабочих компьютеров (имеются в виду компьютеры с неработоспособной операционной системой). Для этого пользователю предварительно требуется создать загрузочный носитель (флешку, диск и т.д.) со специальной WinPE-версией Wondershare Recoverit. Это можно сделать прямо из программы — никаких дополнительных утилит использовать не придется.

Функция восстановления данных с поврежденных ПК позволит вернуть «к жизни» операционную систему, переставшую загружаться в виду отсутствия каких-либо системных файлов, или, по крайней мере, скопировать фотографии, документы и другие данные с диска на внешний накопитель.

Расширенное восстановление видео из Wondershare Recoverit

Еще одна специализированная функция программы Wondershare Recoverit. В ее задачу входит восстановление сильно поврежденных видеофайлов, но только определенного формата — MP4, MOV, AVI, M4V, 3GP, 3G2, M4A, ASF, MPEG и FLV. Одна из особенностей данной функции — возможность обнаружения отдельных фрагментов видео с последующим их объединением в единый файл. Даже при сильных повреждениях видеофайлов, когда полное их восстановление уже невозможно, программа поможет восстановить хотя бы некоторую их часть.

Восстановление видеофайлов «по требованию»

Под восстановлению «по требованию» имеется в виду специальная функция программы Wondershare Recoverit, позволяющая восстанавливать имеющиеся в распоряжении пользователя видеофайлы, которые по тем или иным причинам перестали воспроизводиться в проигрывателе. Это могут быть, к примеру, недокачанные видеоролики из интернета либо видеофайлы, поврежденные вследствие возникновения логических ошибок на том носителе, где они хранились.

В особо сложных ситуациях пользователь может воспользоваться опцией восстановления видеофайлов по образцу. Все, что требуется сделать — загрузить в приложение исправное видео того же формата и того же происхождения (т.е. отснятое на тот же телефон), что и поврежденный видеофайл. Используя специализированные алгоритмы восстановления, программа Wondershare Recoverit сможет восстановить хотя бы часть поврежденного видео.