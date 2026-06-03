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MiniTool Power Data Recovery

MiniTool Power Data Recovery

Программа для восстановления данных с различных носителей информации

4,3 (3)
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Актуальная версия 12.9
Скачать 7 MB
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История изменений

Версия 12.9

  • Добавлен персональный тёмный режим, который уменьшает нагрузку на глаза при работе в темноте.
  • Улучшена читаемость текста для экранов 4K и масштабирования 150% DPI.
  • Уведомления при онлайн-установке стали понятнее и проще, чтобы снизить риск потери данных.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 13.1
    • Упрощено отображение разделов на главной странице для более удобного выбора диска.
    • Улучшен процесс сохранения восстановленных файлов.
    • Повышена совместимость и удобство интерфейса.
    • Исправлен сбой при предварительном просмотре видео.

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Оценки программы

4,3

3 оценки Оценок пока нет

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