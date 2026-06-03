MiniTool Power Data Recovery — программа, главная задача которой состоит в поиске и восстановлении утраченных данных. Софт работает не только с ПК пользователя, но и внешними накопителями (MicroSD, USB-Flash и другие). Кроме того, данная программа позволят искать потерянные сектора жестких дисков, что избавляет пользователя от необходимости сдавать свой HDD или SSD в ремонт.

Работает программа с любой ОС Windows: XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (x32, x64). Интерфейс софта англоязычный; в ранних версиях программы русский язык присутствует.

Позиционируется продукт как «условно-бесплатный»: пользователь может искать утраченные файлы в системе или во внешних накопителях, может осуществлять предпросмотр файлов, но для полного восстановления информации в системе нужно платить. Как только юзер находит утраченный файл, софт просит его произвести апгрейд до полной версии: ввести лицензионный ключ, стоимость которого варьируется от 69 до 129$ (в зависимости от функционала).

Как пользоваться MiniTool Power Data Recovery?

Прежде всего, необходимо выбрать область для сканирования: это может быть DVD-диск, раздел жесткого диска, USB-флешка или отдельный каталог в файловой системе.

После того, как пользователь выбрал область сканирования, MiniTool Power Data Recovery тут же начинает осуществлять поиск файлов. Если требуется сократить время ожидания, то в настройках поиска можно установить фильтры на: формат файла, объем (от N до N KB) и дату изменения.

Чтобы получить список найденных объектов, не обязательно ждать окончания процесса поиска: файлы будут появляться постепенно, нужно лишь дождаться появления необходимого.

Как только какие-то файлы отобразились в программе, пользователь должен нажать на «Show Lost Files», выбрать формат файла, например, «PNG Image», а после кликнуть на него для просмотра.

Если найденный файл оказался подходящим, нужно нажать на «Save», указать директорию для сохранения (желательно использовать иной раздел диска во избежание ошибок и перезаписи данных) и дождаться результата.

Плюсы и минусы MiniTool Power Data Recovery



Плюсы:

высокое быстродействие;

удобная система поиска файлов;

возможность восстановления данных с любых устройств;

взаимодействие с наиболее популярными файловыми системами (NTFS, FAT32);

возможность сохранение результатов и параметров поиска.

Минусы:

отсутствие русскоязычного интерфейса;

взаимодействие лишь с популярными форматами файлов (сохранить PDF можно, но восстановить, к примеру, книгу в формате djvu не получится);

устаревший интерфейс программы;

нет возможности предпросмотра видеофайлов.

Несмотря на все огрехи, MiniTool Power Data Recovery все же позволяет спасти файлы пользователя после форматирования диска или вирусной атаки, так что данный инструмент крайне желательно иметь на своем устройстве.