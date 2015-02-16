PC Inspector File Recover — программа для восстановления утраченных данных с любых типов носителей информации, включая жесткие диски (HDD), твердотельные накопители (SSD), USB-флешки, а также карты памяти цифровых устройств (SD, MS, UFS и другие разновидности). Утилита работает только с накопителями, отформатированными в файловых системах Microsoft FAT 12, FAT 16, FAT 32 и NTFS.

Программа PC Inspector File Recover не требовательна к компьютеру, работает в операционных системах Windows 32-бит и 64-бит, начиная с версии Win XP, имеет поддержку русского языка. Кроме того, приложение полностью бесплатно для использования.

Инструкция для PC Inspector File Recover

Утилита PC Inspector File Recover предоставляет пользователям три основных инструмента восстановления данных. К ним относятся:

Восстановление удаленных данных. Данная функция помогает восстановить файлы и папки, удаленные самим пользователем либо вредоносными программами (при условии сохранения целостности). Восстановление потерянных данных. Функция предназначена для восстановления файлов, потерянных вследствие быстрого форматирования или неправильного использования накопителя, программных ошибок на самом устройстве либо на компьютере, к которому оно было подключено. Восстановление потерянных логических дисков. Функция окажется полезной при необходимости восстановления удаленных разделов (например, «Локальный диск D») на носителях и всей хранящейся на них информации.

Любая из выбранных опций запускает процесс сканирования носителя, который может занять длительное время (зависит от объема накопителя и/или установленного пользователем интервала между первым и конечным кластерами). По завершению процедуры сканирования программа позволяет осуществить поиск найденных файлов/папок по названию (также поддерживаются маски).

Обнаруженные данные можно сразу же восстановить на диск либо просмотреть их содержимое как 16-ричный дамп (HEX-код). Кроме того, программа позволяет без предварительного восстановления просматривать содержимое текстовых файлов.