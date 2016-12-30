HDD Recovery Pro — полезная программа для автоматического восстановления данных любого типа с жестких дисков, съемных носителей, с недоступных устройств и файловых структур.

Скачайте утилиту HDD Recovery и полностью восстановите любые файлы после потери информации, форматирования или поломки устройства.

Функции HDD Recovery Pro 4.1:

автоматическое восстановление файлов и режим копирования из поврежденного устройства;

предпросмотр удаленных или поврежденных файлов и данных разных типов, требующих восстановления;

выбор файлов и папок для восстановления;

поиск поврежденных частей диска и исправление этих разделов;

программа понятна и доступна любому человеку, в знании FAT, NTFS нет необходимости;

отслеживание и устранение неисправностей дисков;

извлечение данных из табличных файлов, находящихся на «битом» диске;

считывание информации с неисправной или зараженной флэш-карты.

При каких причинах потери информации возможно восстановление данных:

повреждение тома;

диск недоступен;

обычное удаление файлов;

форматирование диска;

повреждение отдельных файлов (документы, фотографии, архивы);

повреждение таблиц разделов;

неисправность файловой системы.

Недостатки HDD Recovery Pro 4.1:

программа не локализована на русский язык, интерфейс доступен только на английском;

программа платная и в бесплатной версии возможен только предваритеьный просмотр файлов, доступных для восстановления.

Утилита HDD Recovery Pro 4.1 предоставляет пользователю продвинутые инструменты, при помощи которых можно быстро найти необходимую информацию и восстановить ее с любого устройства!