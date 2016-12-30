HDD Recovery Pro — полезная программа для автоматического восстановления данных любого типа с жестких дисков, съемных носителей, с недоступных устройств и файловых структур.
Скачайте утилиту HDD Recovery и полностью восстановите любые файлы после потери информации, форматирования или поломки устройства.
Функции HDD Recovery Pro 4.1:
- автоматическое восстановление файлов и режим копирования из поврежденного устройства;
- предпросмотр удаленных или поврежденных файлов и данных разных типов, требующих восстановления;
- выбор файлов и папок для восстановления;
- поиск поврежденных частей диска и исправление этих разделов;
- программа понятна и доступна любому человеку, в знании FAT, NTFS нет необходимости;
- отслеживание и устранение неисправностей дисков;
- извлечение данных из табличных файлов, находящихся на «битом» диске;
- считывание информации с неисправной или зараженной флэш-карты.
При каких причинах потери информации возможно восстановление данных:
- повреждение тома;
- диск недоступен;
- обычное удаление файлов;
- форматирование диска;
- повреждение отдельных файлов (документы, фотографии, архивы);
- повреждение таблиц разделов;
- неисправность файловой системы.
Недостатки HDD Recovery Pro 4.1:
- программа не локализована на русский язык, интерфейс доступен только на английском;
- программа платная и в бесплатной версии возможен только предваритеьный просмотр файлов, доступных для восстановления.
Утилита HDD Recovery Pro 4.1 предоставляет пользователю продвинутые инструменты, при помощи которых можно быстро найти необходимую информацию и восстановить ее с любого устройства!