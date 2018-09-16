Puran File Recovery — простая в использовании и эффективная программа, позволяющая обнаруживать на жестких дисках и любых других накопителях удаленные данные с целью их дальнейшего восстановления. Программа позволяет задавать некоторые правила, по которым будет осуществляться поиск утерянной информации, выполнять сканирование системных секторов дисков/накопителей и другие операции.

Функции Puran File Recovery

Утилита Puran File Recovery позволяет пользователю выбрать один из следующих режимов сканирования накопителей информации:

Быстрое (обычное) сканирование. В процессе поиска данных проверяются лишь записи в файловой системе. В большинстве случаях эта функция позволяет обнаружить только недавно удаленные файлы.

Глубокое сканирование. В этом режиме приложение также пытается считать информацию со всей поверхности диска, проверяя каждый байт информации по отдельности. Процесс глубокого сканирования может занять много времени (зависит от скорости записи/чтения накопителя информации).

Полное сканирование. В этом режиме помимо сканирования всего пространства диска дополнительно определяются утерянные разделы, которые затем сканируются отдельно. Процесс также занимает много времени.

Поиск потерянных файлов. Включение этой опции позволяет обнаруживать не только удаленные файлы, но и их фрагменты или ошибочные записи на диске. Последние обычно интерпретируются системой как обычные файлы. В результате работы программа выведет на экран все мусорные данные, которые могут быть удалены пользователем для освобождения дискового пространства.

В программе Puran File Recovery также предусмотрена возможность фильтрации результатов поиска. Пользователь может воспользоваться готовыми фильтрами, отдав приложению команду обнаружения конкретных типов файлов — изображение, музыка, видео и т.д. Также имеется возможность создания расширенных пользовательских фильтров, что позволяет обнаруживать файлы по конкретному расширению, значению начальных и смещенных байтов, размеру и другим критериям.

Также приложение классифицирует обнаруженные в процессе сканирования файлы по их состоянию — «Превосходно», «Хорошо» и «Плохо». Это позволяет заранее определить, возможно ли полное восстановление данных либо только фрагмента.

В окне приложения Puran File Recovery имеется область для предварительного просмотра содержимого обнаруженных файлов, что делает использование программы еще более удобным.

Совместимость с ОС Windows

Программа Puran File Recovery может быть запущена на любом компьютере с ОС Windows XP, 7, Vista, 8, 8.1 и 20. Поддерживаются 32 и 64-разрядные системы, интерфейс переведен на русский язык. Приложение полностью бесплатное и не имеет никаких ограничений по использованию.