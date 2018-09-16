Puran File Recovery — простая в использовании и эффективная программа, позволяющая обнаруживать на жестких дисках и любых других накопителях удаленные данные с целью их дальнейшего восстановления. Программа позволяет задавать некоторые правила, по которым будет осуществляться поиск утерянной информации, выполнять сканирование системных секторов дисков/накопителей и другие операции.
Функции Puran File Recovery
Утилита Puran File Recovery позволяет пользователю выбрать один из следующих режимов сканирования накопителей информации:
- Быстрое (обычное) сканирование. В процессе поиска данных проверяются лишь записи в файловой системе. В большинстве случаях эта функция позволяет обнаружить только недавно удаленные файлы.
- Глубокое сканирование. В этом режиме приложение также пытается считать информацию со всей поверхности диска, проверяя каждый байт информации по отдельности. Процесс глубокого сканирования может занять много времени (зависит от скорости записи/чтения накопителя информации).
- Полное сканирование. В этом режиме помимо сканирования всего пространства диска дополнительно определяются утерянные разделы, которые затем сканируются отдельно. Процесс также занимает много времени.
- Поиск потерянных файлов. Включение этой опции позволяет обнаруживать не только удаленные файлы, но и их фрагменты или ошибочные записи на диске. Последние обычно интерпретируются системой как обычные файлы. В результате работы программа выведет на экран все мусорные данные, которые могут быть удалены пользователем для освобождения дискового пространства.
В программе Puran File Recovery также предусмотрена возможность фильтрации результатов поиска. Пользователь может воспользоваться готовыми фильтрами, отдав приложению команду обнаружения конкретных типов файлов — изображение, музыка, видео и т.д. Также имеется возможность создания расширенных пользовательских фильтров, что позволяет обнаруживать файлы по конкретному расширению, значению начальных и смещенных байтов, размеру и другим критериям.
Также приложение классифицирует обнаруженные в процессе сканирования файлы по их состоянию — «Превосходно», «Хорошо» и «Плохо». Это позволяет заранее определить, возможно ли полное восстановление данных либо только фрагмента.
В окне приложения Puran File Recovery имеется область для предварительного просмотра содержимого обнаруженных файлов, что делает использование программы еще более удобным.
Совместимость с ОС Windows
Программа Puran File Recovery может быть запущена на любом компьютере с ОС Windows XP, 7, Vista, 8, 8.1 и 20. Поддерживаются 32 и 64-разрядные системы, интерфейс переведен на русский язык. Приложение полностью бесплатное и не имеет никаких ограничений по использованию.