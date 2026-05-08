Active File Recovery — программа от LSoft Technologies Inc, которая используется для восстановления поврежденных данных на компьютере: после случайного удаления или форматирования накопителя информации. Утилита поддерживает работу с файловыми системами NTFS, NTFS5, FAT32, FAT12, FAT16, NTFS + EFS. Также ПО может работать напрямую с жестким диском. Этот режим используется в тех случаях, когда нарушена логическая структура накопителя информации.

Доступна функция создания образов диска для переноса данных на другие HDD. Можно делать резервные копии данных для их последующего восстановления. Поддерживаются все типы HDD и SSD — ATA, IDE, SCSI, — USB-устройства и карты памяти MemoryStick, SunDisk, CompactFlash. Пользоваться утилитой Active File Recovery можно без установки на жесткий диск — для этого нужно загрузить программу на дискету.

Пользователи могут восстановить любой тип файлов: документы, графические изображения, видеоролики, музыка, электронные книги, базы данных, электронные письма.

Программа Active File Recovery распространяется по условно-бесплатной модели. В бесплатной версии есть ряд ограничений: размер восстанавливаемых файлов не должен превышать 64 кб. Стоимость стандартной версии составляет 30 долларов (Personal License). Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой Active File Recovery?

После запуска программы Active File Recovery откроется небольшое окно, где пользователям нужно выбрать режим работы:

Easy Recovery. Используется для простого восстановления файлов: утилита выполняет быстрое сканирование системы и находит данные по заданным критериям. Advanced Mode. Расширенный режим работы. Восстановление файлов с поврежденных и отформатированных дисков.

Рекомендуется использовать второй режим (Advanced Mode). После этого начнется поиск подключенных носителей информации: жесткие диски, карты памяти, USB-накопители. В левой части интерфейса отображается список обнаруженных устройств.

Перед тем, как начать работу с утилитой, нужно выбрать устройство. Например, если необходимо восстановить данные на карте памяти, то выделите этот съемный носитель информации.

В верхней части интерфейса находится панель инструментов, которая отвечает за выполнение основных функций программы. Первым делом — прежде чем начать восстановление данных, — нужно запустить процесс сканирования накопителя информации.

Для этого доступно два режима анализа:

QuickScan — быстрое сканирование. Займет меньше времени, при этом программа найдет не все файлы. SuperScan — Глубокий анализ накопителя информации. Утилита Active File Recovery найдет все удаленные файлы, вне зависимости от их размера или типа.

Результаты сканирования отображаются в правом окне программы, в разделе «Volume». Если список обнаруженных данных слишком большой, то лучше воспользоваться инструментом поиска — «Search», который находится в верхней части интерфейса.

Функция позволяет искать файлы в выбранном разделе жесткого диска или на нужном устройстве (например, USB-накопитель). Откроется окно «Search Options». Здесь нужно указать расширения файлов (или файла) — docx, jpeg, mp3 и т.д. Далее следует выбрать тип файла из доступного списка.

Можно указать дополнительные параметры для более точного поиска:

дата создания или изменения файла;

размер (в килобайтах);

идентификационный номер (ID).

После того, как все нужные файлы найдены, необходимо приступить к процессу их восстановления. Для этого нужно выбрать данные в списке и нажать кнопку «Recover». Она находится на верхней панели инструментов.

В интерфейсе программы Active File Recovery откроется новый раздел «Recovery Options». Здесь необходимо выполнить следующие действия:

указать папку или раздел, где утилита выполнит сохранение восстановленных данных;

выбрать тип файлов для восстановления: все обнаруженные, только удаленные, только существующие.

По умолчанию, галочкой отмечен пункт «Browse output folder after recovery». Это значит, что после того, как закончится процесс восстановления данных, автоматически откроется исходная папка с файлами.

Если глубокое сканирование жесткого диска или другого носителя информации не помогло найти нужный файлы (или файлы) для восстановления, то в этом случае можно воспользоваться функцией «Last Chance» (Последний шанс).

Этот дополнительный инструмент использует детальный анализ накопителя информации: сканирование всех папок и разделов. Перед тем, как начать работу данного инструмента, необходимо выбрать устройство и тип файлов для поиска в специальном разделе «Last Chance Recovery».