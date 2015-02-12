Иногда случаются неприятности. Данные на дисках могут быть потеряны по разным причинам: диск был случайно отформатирован, данные удалены, повредился диск из-за перепада напряжения, были удалены или повреждены файлы из-за вирусных атак, сбой рабочего сценария. И в такие моменты перед вами встанет важный вопрос - как восстановить данные с диска?

Zero Assumption Recovery (ZAR) - это программный набор эффективных средств для восстановления данных. Разработчики обещают восстановление файлов даже с тех дисков, в восстановление данных с которых вы уже не верите.

Какие файловые системы восстанавливает программа:

Windows FAT;

NTFS;

Linux Ext / 2 /3/ 4;

XFS файловые системы.

Программа ZAR идеально подходит для домашнего использования и малого бизнеса.

Обычные пользователи могут использовать настроенную по умолчанию программу и она восстановит все данные с системы. Но для продвинутых пользователей доступны специальные функции и конфигурации, которые позволят сделать программу еще более эффективной.