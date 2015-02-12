Иногда случаются неприятности. Данные на дисках могут быть потеряны по разным причинам: диск был случайно отформатирован, данные удалены, повредился диск из-за перепада напряжения, были удалены или повреждены файлы из-за вирусных атак, сбой рабочего сценария. И в такие моменты перед вами встанет важный вопрос - как восстановить данные с диска?
Zero Assumption Recovery (ZAR) - это программный набор эффективных средств для восстановления данных. Разработчики обещают восстановление файлов даже с тех дисков, в восстановление данных с которых вы уже не верите.
Какие файловые системы восстанавливает программа:
- Windows FAT;
- NTFS;
- Linux Ext / 2 /3/ 4;
- XFS файловые системы.
Программа ZAR идеально подходит для домашнего использования и малого бизнеса.
Обычные пользователи могут использовать настроенную по умолчанию программу и она восстановит все данные с системы. Но для продвинутых пользователей доступны специальные функции и конфигурации, которые позволят сделать программу еще более эффективной.