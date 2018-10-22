Ontrack EasyRecovery — достаточно простая программа, позволяющая в 3 клика найти и отыскать потерянный проект, документ и даже целый фильм. В данном инструменте достаточно просто работать, отзывы о программе в сети вполне положительные, взаимодействует софт со всеми типами файлов: от текстовых до медиа — все это говорит о высоком качестве данного продукта.

Особых требований к ОС Windows программа не выдвигает; она отлично работает с любой разрядностью и на любой версии: от XP до Windows 10. Русскоязычный интерфейс, увы, отсутствует; русификация не предусмотрена.

Программа относится к категории «Условно-бесплатного» ПО: пользователь может выполнить сканирование, найти потерянные файлы и даже просмотреть их. Однако для восстановления утраченной информации нужно ввести регистрационный код, купить который можно за 4787 рублей. Демоверсия здесь выступает в роли определителя: сможет ли софт справиться с задачей и найти утраченный файл или же нет.

Как пользоваться Ontrack EasyRecovery?

Программа Ontrack EasyRecovery требует от пользователя перед сканированием указать тип файлов. Если пользователь точно знает, что потерянный файл относится к «Документам», то он может исключить лишние параметры из поиска.

Как только нужные параметры выбраны, утилита предлагает юзеру выбрать область для поиска. Это может быть и раздел жесткого диска, и внешний накопитель (SSD, USB-флешка), а также определенный каталог в файловой системе.

После установки типа файлов и области поиска пользователю необходимо нажать на «Scan», чтобы программа начала сканировать указанный раздел. По завершению поиска софт предоставит юзеру найденные файлы. Можно искать файлы через древовидную структуру файловой системы, можно выбирать файлы по категориям.

В списке найденных файлов кликаем на один из них. В данном продукте уже встроен инструмент для предпросмотра, так что пользователь может просмотреть текст документа, прослушать трек или просмотреть видео через проигрыватель. После того, как исходный файл был найден, необходимо нажать на «Recover», выбрать директорию для восстановления и дождаться окончания процесса.

Плюсы и минусы Ontrack EasyRecovery

Плюсов здесь немало:

удобный интерфейс;

возможность сканирования любого накопителя (USB-флешки, MicroSD карты, DVD и т.п.);

наличие функции сохранения поиска для продолжения работы в будущем;

возможность поиска ненайденных секторов жесткого диска;

поиск утраченных файлов в конкретно выбранном каталоге и т.п.

Минусов поменьше:

отсутствие русскоязычной версии;

достаточно высокая стоимость лицензии, учитывая, что данная версия самая ограниченная из серии;

крайне мало параметров в настройках.

И все же Ontrack EasyRecovery представляет собой упрощенный и максимально эффективный софт, работать с которым сможет даже начинающий пользователь. Несмотря на минимальный набор инструментов, с главной задачей — поиском и восстановлением утраченных файлов — софт справляется отлично.