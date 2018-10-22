SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Ontrack EasyRecovery

Ontrack EasyRecovery

Программа для восстановления данных

3,7 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 12.0.0.2
Скачать 16 MB
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История изменений

Версия 12.0.0.2

Оценки программы

3,7

3 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Ontrack EasyRecovery

1 отзыв

Сергей

биометрическая флешка DM PD061
не работает, сломался сканер отпечатка пальцев, не распознает и греется, возможно ли получить доступ к зашифрованной части папки при помощи какого либо софта?