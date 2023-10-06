R-Linux — программа для восстановления файлов и разделов дисков в файловых системах Ext2, Ext3 и Ext4, используемых в Linux и в большинстве других Unix-подобных операционных системах, а также в картах памяти различных цифровых устройств.
Это полностью бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа R-Linux?
Первоначально программа R-Linux предназначалась для использования на компьютерах под управлением Linux и различных Unix-подобных систем (Debian/Ubuntu, Fedora/RedHat Linux, Debian/Ubuntu Linux, Fedora/RedHat Linux и и.д.), однако разработчиками была выпущена версия под Windows. Утилита служит для восстановления данных и разделов дисков, отформатированных с использованием файловых систем Ext2, Ext3 и Ext4, а также самих названных файловых систем. Программа может пригодиться в случаях, если требуется восстановить файлы с накопителей данных, ранее использовавшихся на компьютерах под управлением Unix-подобных систем. Кроме того, утилита R-Linux успешно применяется и для восстановления файлов с карт-памяти от различных устройств (например, цифровые аппараты), отформатированных в одной из поддерживаемых файловых систем.
При помощи R-Linux могут быть восстановлены файлы, утраченные вследствие:
- Удаления вредоносными программами или самим пользователем по случайности.
- Повреждения в результате отключения электропитания компьютера.
- Возникновения сбоев в работе операционной системы.
- Изменения или повреждения структуры раздела накопителя данных (в данном случае программа сначала восстанавливает сам раздел, а затем и данные с него).
- Возникновения большого числа поврежденных секторов (бэд-блоков).
Программа R-Linux имеет и ряд других вспомогательных функций, а также обладает уникальными для этой разновидности утилит особенностями.
Функции программы R-Linux
Среди функциональных возможностей и особенностей программы отметим:
- Возможность распознавания и анализа следующих разновидностей схем разделов дисков: динамическая (используется в Windows, поддерживаются как GPT, так MBR-диски/разделы), основная, BSD (используются в UNIX-подобных система) и APM (Apple Partition Map, используются в системах Mac).
- Наличие функции создания образов как целого диска, так и отдельной его части. Программа способна создавать образы двух разновидностей: несжатые (полная побайтовая копия диска) и сжатые (могут быть дополнительно разделены на несколько файлов, а также зашифрованы паролем, как в случае с любым архивом). Отметим, что утилита работает с образами дисков так же, как и с физическими дисками, т.е. с ее помощью можно восстанавливать данные с образов, снятых с поврежденных дисков.
- Возможность сохранения восстановленных файлов на диски с любой файловой системой, отличной от Ext2, Ext3 или Ext4, в т.ч. FAT32 и NTFS.
- Наличие функции считывания и непрерывного мониторинга атрибутов S.M.A.R.T. у дисков.
- Наличие встроенного шестнадцатеричного редактора, при помощи которого можно просматривать редактировать шестнадцатеричный код каждого отдельного сектора диска.
- Функция поиска предыдущих версий файлов, которые были удалены, с возможностью использования в качестве поисковых параметров их размер, имя и расширение.