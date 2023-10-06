R-Linux — программа для восстановления файлов и разделов дисков в файловых системах Ext2, Ext3 и Ext4, используемых в Linux и в большинстве других Unix-подобных операционных системах, а также в картах памяти различных цифровых устройств.

Это полностью бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа R-Linux?

Первоначально программа R-Linux предназначалась для использования на компьютерах под управлением Linux и различных Unix-подобных систем (Debian/Ubuntu, Fedora/RedHat Linux, Debian/Ubuntu Linux, Fedora/RedHat Linux и и.д.), однако разработчиками была выпущена версия под Windows. Утилита служит для восстановления данных и разделов дисков, отформатированных с использованием файловых систем Ext2, Ext3 и Ext4, а также самих названных файловых систем. Программа может пригодиться в случаях, если требуется восстановить файлы с накопителей данных, ранее использовавшихся на компьютерах под управлением Unix-подобных систем. Кроме того, утилита R-Linux успешно применяется и для восстановления файлов с карт-памяти от различных устройств (например, цифровые аппараты), отформатированных в одной из поддерживаемых файловых систем.

При помощи R-Linux могут быть восстановлены файлы, утраченные вследствие:

Удаления вредоносными программами или самим пользователем по случайности.

Повреждения в результате отключения электропитания компьютера.

Возникновения сбоев в работе операционной системы.

Изменения или повреждения структуры раздела накопителя данных (в данном случае программа сначала восстанавливает сам раздел, а затем и данные с него).

Возникновения большого числа поврежденных секторов (бэд-блоков).

Программа R-Linux имеет и ряд других вспомогательных функций, а также обладает уникальными для этой разновидности утилит особенностями.

Функции программы R-Linux

Среди функциональных возможностей и особенностей программы отметим: