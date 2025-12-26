EaseUS Data Recovery Wizard — программа для восстановления удаленных и потерянных вследствие возникновения логических ошибок файлов, в т.ч. с отформатированных носителей и/или разделов. Это условно-бесплатное приложение.

Доступная для бесплатного использования версия имеет ограничение по объему восстанавливаемых данных (500 Мб). Программа EaseUS Data Recovery Wizard поддерживается операционными системами Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP (32/64 бит).

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА EASEUS DATA RECOVERY WIZARD?

Приложение EaseUS Data Recovery Wizard предназначено для восстановления файлов, удаленных самим пользователем или вредоносным ПО, а также данных, утерянных вследствие форматирования носителя или раздела диска либо возникновения на нем логических ошибок (например, при повреждении файловой системы). При помощи данного приложения можно восстанавливать файлы как с жестких дисков, SSD-накопителей и USB-флешек, так и со специализированных карт памяти, использующихся в смартфонах, фотоаппаратах и другой цифровой технике.

ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ EASEUS DATA RECOVERY WIZARD

Помимо удаленных и утерянных вследствие форматирования и логических ошибок на диске файлов, программа EaseUS Data Recovery Wizard также позволяет восстанавливать:

Данные, удаленные из корзины Windows.

Разделы дисков, исчезнувших вследствие логических ошибок или других причин.

Данные с поврежденных, но все еще определяющихся компьютером, жестких дисков.

Файлы, исчезнувшие вследствие вирусных атак.

Данные с RAW-дисков и/или логических томов (неформатированных носителей/разделов).

Отдельно отметим способность EaseUS Data Recovery Wizard работать в среде WinPE, т.е. в качестве загрузочной программы. В приложение предусмотрена специальная функция, позволяющая записать загрузочную версию программ на флешку или оптический диск, с которой/которого впоследствии можно будет загрузиться на компьютере с неисправной системой (или даже в случае, если та отсутствует).

Среди прочих функциональных возможностей EaseUS Data Recovery Wizard отметим:

Поддержка более 1000 типов/форматов файлов, что позволяет программе распознавать и восстанавливать изображения, документы, исполнимые файлы, архивы, видео, аудио и т.д.

Специальный «Мастер восстановления» обеспечивает быструю настройку параметров восстановления файлов даже неопытными пользователями.

Два режима сканирования носителей данных — быстрый и глубокий.

Возможность предварительного просмотра мультимедиа-файлов (изображения, документы, видео и т.д.), что позволяет избежать восстановления ненужных данных.

Поддержка накопителей, отформатированных во всех популярных файловых форматах: FAT 12/16/32, exFAT, NTFS/NTFS5, ext2/ext3, HFS+, ReFS.

Бесплатная редакция программы — EaseUS Data Recovery Wizard Free — не имеет никаких ограничений, кроме объема восстанавливаемых данных. Это относится и к функционалу по сканированию носителей и предварительному просмотру файлов. Другими словами, если возникла необходимость в восстановлении небольшого количества данных, EaseUS Data Recovery Wizard придется кстати.