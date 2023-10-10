Flash Drive Recovery — программа для восстановления потерянных с внешних носителей файлов. Она работает с флэш-картами, картами памяти с цифровых фотоаппаратов и телефонов, внешними жесткими дисками. Программа универсальна и восстанавливает разные типы данных: текстовые документы, отчеты, презентации, фотографии, музыку и видеоролики.

Основные функции Flash Drive Recovery:

Извлечение изображений в расширениях JP(E)G, GIF, PNG, BMP, TIFF, TGA.

Восстановление доступа к утерянным аудио-материалам с отформатированных носителей. Доступны форматы MP3, WAV и AAC.

Поддержка любого типа съемных устройств.

Интеграция программы с аудио-плеерами и камерами через USB-соединения.

Программа Flash Drive Recovery работает на 32 и 64-битных разрядностях Windows 7, 8 и 10.