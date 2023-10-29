4DDiG Windows Data Recovery — программа для восстановления данных с любых типов накопителей. Программа распространяется по условно-бесплатно модели, но бесплатная версия позволяет только сканировать диски на предмет удаленных/утерянных файлов без возможности их восстановления.

4DDiG Windows Data Recovery можно использовать на компьютерах под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа 4DDiG Windows Data Recovery?

Программа 4DDiG Windows Data Recovery специализируется на восстановлении удаленных и утерянных вследствие возникновения логических ошибках на дисках файлов. С ее помощью можно восстанавливать данные с любых типов накопителей — жестких дисков, твердотельных SSD-накопителей, съемных USB-носителей, а также различных типов карт памяти (SD, TF и т.д.).

Функции программы 4DDiG Windows Data Recovery

Программа 4DDiG Windows Data Recovery обладает следующими особенностями и функциональными возможностями:

Два режима сканирования: быстрый и глубокий. Быстрое сканирование позволяет с минимальными затратами времени обнаруживать удаленные файлы. Глубокое сканирование может применяться для восстановления файлов, утерянных вследствие логических ошибок на диске.

Возможность восстановления файлов, которые потеряли свой первоначальный путь и/или имя вследствие удаления информации о них из файловой системы.

Возможность восстановления данных с удаленных и отформатированных разделов, а также дисков, зашифрованных при помощи Bitlocker (однако пользователю в любом случае понадобится пароль для расшифровки диска).

Возможность восстановления фрагментированных файлов путем их «сборки» из отдельных фрагментов (наиболее эффективно функция справляется с восстановлением видео и изображений популярных форматов).

Восстановление данных напрямую с цифровых устройств, подключаемых к компьютеру через USB-кабель (смартфоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д.).

Наличие функции предварительного просмотра содержимого позволяет быстрее найти только нужные пользователю файлы без необходимости восстановления всех обнаруженных данных.

Наличие специальной функции для восстановления поврежденных изображений и видео всех распространенных форматов.

Фильтрация списка обнаруженных файлов по типу, размеру и/или времени изменения.

Отдельно отметим способность программы 4DDiG Windows Data Recovery восстанавливать данные с неисправных компьютеров (с нерабочей операционной системой). Прямо из приложения пользователь может создать загрузочный USB-носитель с загрузочной версией 4DDiG Windows Data Recovery. В дальнейшем с этой флешки можно будет легко загрузиться с целью восстановления файлов со всех дисков, подключенных к ПК. Данный функционал также позволяет использовать 4DDiG Windows Data Recovery в качестве средства для восстановления работоспособности самой операционной системы в случаях, если неполадки в ее работе вызваны отсутствием системных файлов.