AOMEI WinfrGUI — программа для восстановления данных с любых типов накопителей, представляющая собой стороннюю графическую оболочку для аналогичной системной утилиты «winfr» (могжет быть установлена в Windows 10 и 11 из магазина Microsoft Store). Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows 10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа AOMEI WinfrGUI?

Приложение AOMEI WinfrGUI предназначено для восстановления данных с любых типов перезаписываемых накопителей, отформатированных с использованием файловой системы NTFS, FAT, exFAT или ReFS. Утилита способна восстанавливать:

Файлы, удаленные самим пользователем или автоматически системой либо программами.

Файлы с отформатированных накопителей.

А также файлы, поврежденные вследствие логических ошибок на диске.

Отметим, что программа AOMEI WinfrGUI представляет собой графическую оболочку для системной утилиты «winfr.exe», которую можно скачать через Microsoft Store для операционных систем Windows 10 сборки 2004 и позднее (в т.ч. и для Windows 11). Однако обозначенная утилита является консольной, т.е. для работы с ней требуется использование командной строки.

Для запуска программы AOMEI WinfrGUI установка «winfr.exe» не требуется. Даже если эта системная утилита отсутствует на компьютере, AOMEI WinfrGUI все равно будет работать без проблем.

Функции программы AOMEI WinfrGUI

AOMEI WinfrGUI — узкоспециализированная программа, предназначенная исключительно для восстановления удаленных/исчезнувших данных с накопителей. Однако у нее имеется несколько опций:

Два режима сканирования накопителей — быстрое и глубокое. Первый предполагает восстановление только «нормально» удаленных файлов путем считывания информации о них из таблицы файловой системы NTFS. Глубокое сканирование позволяет восстанавливать данных с логически поврежденных и отформатированных носителей путем поблочного считывания данных с поверхности диска (HDD) или ячеек памяти (флешки и т.п.).

Возможность выбора форматов файлов для восстановления. По умолчанию AOMEI WinfrGUI восстанавливать файлы любого типа, но в настройках пользователь может выбрать только интересующие его категории: документы, изображения, видео, аудио, веб-файлы и архивы. Также имеется возможность указания собственных расширений (.dll, .ogg и т.п.) в качестве фильтра для сканирования диска (файлы со всеми прочими расширениями будут проигнорированы).

Возможность выбора определенных папок для сканирования, но только на одном из локальных дисков.

В программе WinfrGUI не предусмотрено функции предпросмотра файлов перед их восстановлением, как нет и возможности выбора файлов для восстановления. Все, что приложению удается восстановить, помещается в указанную папку (вместе с первоначальной структурой папок).