Smart Data Recovery - программное обеспечение, восстанавливающее данные на FAT и NTFS системах.
- Простая в использовании программа.
- Быстрый старт работы.
- Восстановление (рекавери) файлов с всевозможных устройств (компьютеры, usb флешки, жесткие диски, цифровые камеры, карты памяти и т.д.).
- Восстановление любых документов, включая файлы форматов Word, Excel, PowerPoint, Text, PDF.
- Восстановление удаленных музыкальных файлов и файлов видео (mp3, wav, avi, mpg).
- Восстановление бинарных файлов (exe, dll, dat, bat)
- Глубокое сканирование устройства.
- Предпросмотр файлов перед их восстановлением.
- Настраиваемые режимы сканирования.