Advanced EFS Data Recovery – программа для расшифровки данных, защищенных системой безопасности Microsoft Encrypting File System. Инструмент необходим для работы с данными, которые были ошибочно зашифрованы системой Microsoft Encrypting File System (EFS).
Области применения Advanced EFS Data Recovery: некорректное администрирование, сброс учетных данных на посторонний домен при отсутствии инструментов автоматического восстановления, неполадки с операционной системой.
Основные возможности программы:
- Расшифровка файлов, архивов и папок, которые были зашифрованы с помощью EFS.
- Возобновление доступа к информации, защищенной EFS.
- Восстановление данных в следующих ситуациях:
- диск встроен в другой компьютер;
- диск сильно поврежден;
- ключи шифрования были повреждены;
- Защита файлов с помощью прозрачного шифрования.
- Запрет для доступа к некоторым файлам.
- Особенно в программе появляется необходимость в следующих случаях:
- удаление учетных записей;
- неправильная конфигурации Data Recovery Agents;
- неправильный перенос данных на диски других компьютеров.