Advanced EFS Data Recovery – программа для расшифровки данных, защищенных системой безопасности Microsoft Encrypting File System. Инструмент необходим для работы с данными, которые были ошибочно зашифрованы системой Microsoft Encrypting File System (EFS).

Области применения Advanced EFS Data Recovery: некорректное администрирование, сброс учетных данных на посторонний домен при отсутствии инструментов автоматического восстановления, неполадки с операционной системой.

Основные возможности программы: