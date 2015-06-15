В данном списке представлены программы для замены CPU-Z. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CPU-Z, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CPU-Z.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CPU-Z, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CPU-Z. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CPU-Z, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 21 программа
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 1.21
Программа для мониторинга параметров работы процессора
Версия 8.54
Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 7.4.3.3192
Программа для мониторинга работы основных компонентов компьютера и управления кулерами
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 1.68
Программа для мониторинга параметров устройств компьютера
Версия 6.7.0.0
Утилита для разгона процессора на ПК
Версия 1.10.0.0
Программа для мониторинга температуры процессора
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 26.8.1
Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния компьютера
Версия 1.1
Программа для получения информации о ПК с дополнительными функциями
Версия 5.75
Утилита для просмотра сведений о ПК
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия 30.8
Программа для тестирования производительности и стресс-тестирования процессоров
Версия 8.0
Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера
Версия 4.30.2
Программа для мониторинга работы разных компонентов компьютера
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК
Версия 1.64 build 623
Программы для проверки ПК
Версия 3.70
Программа для мониторинга температуры процессора