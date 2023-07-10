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CrystalDiskInfo

CrystalDiskInfo

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

3,7 (12)
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Актуальная версия 9.9.3
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Скриншоты

История изменений

Версия 9.9.3

  • Исправлено отображение режима передачи для внешних контроллеров JMicron
  • Улучшена поддержка SSD SanDisk
  • Обновлены языковые файлы (традиционный китайский)
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 9.9.2
    • Исправлено ошибочное отображение метки FAKE для AMD RC2 RAID
    • Улучшена поддержка корпоративных SSD Samsung
    • Улучшена поддержка экранов с высоким DPI
    • Обновлены языковые файлы для хорватского, корейского и вьетнамского языков

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Оценки программы

3,7

12 оценок Оценок пока нет

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