CrystalDiskInfo — программа для диагностики и мониторинга жестких дисков и твердотельных накопителей (SSD).

Благодаря поддержке большого количества встроенных аппаратных контроллеров при помощи данного приложения можно работать практически со всеми существующими на текущий момент моделями винчестеров и SSD. При этом программа CrystalDiskInfo не поддерживает большинство RAID-контроллеров и не предназначена для работы с этими типами носителей.

Как пользоваться программой?

Основная функция программы CrystalDiskInfo — чтение S.M.A.R.T. атрибутов жесткого диска с последующей оценкой его технического состояния путем сравнения полученных данных с эталонными значениями. Другими словами, CrystalDiskInfo позволяет определить физический износ винчестера, что поможет пользователю принять решение о том, продолжить ли использование имеющегося жесткого диска или приобрести новое оборудование для предотвращения потери хранящихся данных.

У разных моделей винчестеров могут быть разные атрибуты S.M.A.R.T., и CrystalDiskInfo способен считывать большинство из них. Наибольшую ценность имеет следующая информация:

Число включений и общее время работы. Эти данные не отображают реальное состояние жесткого диска, однако помогают определить его примерный срок эксплуатации.

Переназначенные сектора. Значение отображает количество физически поврежденных секторов, восстановление которых невозможно (они переназначаются контроллером винчестера "живыми" секторами).

Повторные попытки раскрутки. Этот атрибут показывает количество ошибок при попытке контроллера раскрутить диск. Чем выше значение, тем чаще раскрутка заканчивалась неудачей, что может говорить об износе основного электромотора или чипов управления.

Аппаратное ECC-восстановление. Данный атрибут указывает на количество критических ошибок, имевших место в работе винчестера и требовавших запуск процедуры восстановления. Высокие значения указывают на общий износ оборудования.

Нестабильные и неисправимые сектора. Это два разных S.M.A.R.T. атрибута, указывающих на наличие плохо читаемых и полностью неработоспособных секторов, соответственно.

Ошибки CRC, записи и адресации данных. Все эти три атрибута указывают на количество ошибок манипуляции с записываемыми/считываемыми данными. Высокие значение атрибутов указывают на плохое физическое состояние поверхности дисков и/или считывающей головки.

Конечно, лишь по одним перечисленным (и не перечисленным) S.M.A.R.T. атрибутам нельзя точно определить оставшийся срок службы жесткого диска, но дать оценку его текущему техническому состоянию — вполне возможно.

Дополнительные функции CrystalDiskInfo

Одним лишь чтением S.M.A.R.T. атрибутов возможности программы не заканчиваются. Приложение CrystalDiskInfo также имеет следующие дополнительные функции:

Построение подробного отчета изменений S.M.A.R.T. атрибутов дисков с визуализацией в виде графиков.

Возможность управления шумом (AAM) и питанием (APM) дисков. Данные параметры управляют скоростью вращения дисков и движения считывающей головки. Если диск сильно шумит при работе, это может означать наличие неисправностей, в этом случае понижение производительности может увеличить срок службы устройства.

Непрерывный мониторинг работы дисков с выводом уведомлений на рабочий стол при возникновении ошибок, перегрева или других событий. Также существует возможность отправки уведомлений на почту.

И другие.

CrystalDiskInfo — полностью бесплатная программа. На данной странице можно скачать последнюю русскую версию CrystalDiskInfo для систем Windows XP и выше (32 бит и 64 бит).