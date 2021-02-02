Open Hardware Monitor — программа для мониторинга состояния и текущей нагрузки на основные вычислительные компоненты компьютера. Приложение распространяется бесплатно, подходит для 32-х и 64-битных операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Интерфейс программы выполнен на английском языке.
Функциональные возможности Open Hardware Monitor
Утилита Open Hardware Monitor позволяет быстро определять ключевые параметры работы и текущее техническое состояние материнской платы (ее отдельных компонентов), процессора, оперативной памяти, видеокарты и жестких дисков и твердотельных накопителей (SSD). Также программа ведет логи состояния всех устройств, отображая максимальные и минимальные значения ключевых параметров за текущий сеанс работы.
Вот основные сведения, предоставляемые данной программой:
- Материнская плата: текущее электрическое напряжение и общая температура процессора и вспомогательных устройств, скорость вращения вентилятора охлаждения ЦП. Также программа отображает заводское наименование микроконтроллера памяти, отвечающего за сбор указанный сведений.
- Процессор: значение тактовых частот ядер и шины ЦП, текущая температура, уровень загрузки и потребляемая мощность (также по каждому ядру).
- Оперативная память: текущая нагрузка на ОЗУ и объемы занятой/свободной памяти.
- Видеокарта: напряжение на графическом процессоре, текущее значение его тактовой частоты, температуры, уровня загрузки, скорости вращения вентиляторов охлаждения.
- Жесткие диски: температура и свободный объем дискового пространства.
- Твердотельные SSD-накопители: текущий уровень износа, а также общий объем когда-либо записанных и считанных с диска данных (Host Writes/Host Reads).
У программы Open Hardware Monitor есть и удобные дополнительные функции:
- Возможность отображения выбранных пользователем характеристик того или иного устройства в виде гаджета на рабочем столе и/или значков в системном трее.
- Отображение параметров выбранных устройство в виде анимированного графика.
- Создание отчета по всем параметрам устройств в виде CSV-файла.
Возможность просмотра любой информации, предоставляемой программой, с удаленного компьютера в локальной сети через веб-интерфейс (т.е. просмотр осуществляется из любого браузера).