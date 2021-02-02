Open Hardware Monitor — программа для мониторинга состояния и текущей нагрузки на основные вычислительные компоненты компьютера. Приложение распространяется бесплатно, подходит для 32-х и 64-битных операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Функциональные возможности Open Hardware Monitor

Утилита Open Hardware Monitor позволяет быстро определять ключевые параметры работы и текущее техническое состояние материнской платы (ее отдельных компонентов), процессора, оперативной памяти, видеокарты и жестких дисков и твердотельных накопителей (SSD). Также программа ведет логи состояния всех устройств, отображая максимальные и минимальные значения ключевых параметров за текущий сеанс работы.

Вот основные сведения, предоставляемые данной программой:

Материнская плата: текущее электрическое напряжение и общая температура процессора и вспомогательных устройств, скорость вращения вентилятора охлаждения ЦП. Также программа отображает заводское наименование микроконтроллера памяти, отвечающего за сбор указанный сведений.

Процессор: значение тактовых частот ядер и шины ЦП, текущая температура, уровень загрузки и потребляемая мощность (также по каждому ядру).

Оперативная память: текущая нагрузка на ОЗУ и объемы занятой/свободной памяти.

Видеокарта: напряжение на графическом процессоре, текущее значение его тактовой частоты, температуры, уровня загрузки, скорости вращения вентиляторов охлаждения.

Жесткие диски: температура и свободный объем дискового пространства.

Твердотельные SSD-накопители: текущий уровень износа, а также общий объем когда-либо записанных и считанных с диска данных (Host Writes/Host Reads).

У программы Open Hardware Monitor есть и удобные дополнительные функции:

Возможность отображения выбранных пользователем характеристик того или иного устройства в виде гаджета на рабочем столе и/или значков в системном трее.

Отображение параметров выбранных устройство в виде анимированного графика.

Создание отчета по всем параметрам устройств в виде CSV-файла.

Возможность просмотра любой информации, предоставляемой программой, с удаленного компьютера в локальной сети через веб-интерфейс (т.е. просмотр осуществляется из любого браузера).