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Open Hardware Monitor

Open Hardware Monitor

Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК

4,8 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 0.9.6
Скачать 491 KB
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История изменений

Версия 0.9.6

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Оценки программы

4,8

4 оценки Оценок пока нет

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