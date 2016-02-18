SIW - небольшая, но полезная утилита для сбора информации о вашем компьютере. Выводит данные о следующих параметрах:

об установленном программном обеспечении - ОС, ключах активации, паролях, запущенных процессах, кодеках, различных настройках и конфигурациях;

о “начинке” компьютера - материнской плате, чипсетах, приводах, биосе, мониторе, портах, подключенных принтерах;

о сетевых подключениях - расширенная информация о сетевых конфигурациях и статистике, активных каталогах, открытых портах.

В SIW также есть набор инструментов, с помощью которых вы сможете: