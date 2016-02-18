SIW - небольшая, но полезная утилита для сбора информации о вашем компьютере. Выводит данные о следующих параметрах:
- об установленном программном обеспечении - ОС, ключах активации, паролях, запущенных процессах, кодеках, различных настройках и конфигурациях;
- о “начинке” компьютера - материнской плате, чипсетах, приводах, биосе, мониторе, портах, подключенных принтерах;
- о сетевых подключениях - расширенная информация о сетевых конфигурациях и статистике, активных каталогах, открытых портах.
В SIW также есть набор инструментов, с помощью которых вы сможете:
- изменить mac-адрес;
- сделать пинг и трассировку;
- дешифровать пароли, скрытые звездочкой;
- протестировать монитор;
- удаленно выключить или перезагрузить ПК;
- осуществить проверку CPU и память компьютера на ошибки в режиме реального времени.