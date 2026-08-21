Quick CPU — бесплатная функциональная утилита для осуществления разгона процессора на ПК. Позволяет отслеживать изменения показателей датчиков и настраивать значения производительности (частоты, вольтаж и прочее). Программа работает в Windows 7 и выше (32 и 64 бит).

Последние версии утилиты не переведены на русский язык, для отображения доступен только английский. Существенным преимуществом Quick CPU для многих пользователей является поддержка старых версий ОС, таких, как Windows 7, 8 и 8.1 Благодаря этому, приложение можно использовать на разном железе.

Функции программы Quick CPU

Утилита предназначена для анализа текущего состояния компьютера и изменения конфигурации процессора. Среди главных функций стоит выделить следующее:

Мониторинг показателей датчиков (температура, частоты, нагрузка).

Повышение частот, питания и других значений для осуществления разгона CPU.

Автоматический поиск и загрузка актуальных обновлений приложения.

Просмотр подробной информации о процессоре: полное название модели, техпроцесс, заявленные частоты, объем кэша и др.

Благодаря этому программу можно использовать как функциональное решение для настройки CPU.

Интерфейс Quick CPU

Окно программы состоит из нескольких частей. В верхней его части располагается панель инструментов, с помощью которой можно получить доступ к большинству функций утилиты. Ниже, в левой колонке, отображаются текущие значения датчиков процессора.

Еще ниже находятся сведения об электропитании и его настройках в системе, подробный перечень данных об установленном CPU, а также некоторые инструменты для настройки. В правой части окна Quick CPU отображаются графики изменения показателей процессора (температуры, скорости и прочего).

Возможности утилиты

Quick CPU предоставляет пользователю множество возможностей для тонкой настройки комплектующих, позволяющих добиться максимально доступной производительности компьютера. К ним относятся:

Просмотр графика производительности для каждого ядра процессора.

Изменение параметров Turboboost.

Настройка питания системы.

Быстрое сохранение и применение новой конфигурации.

Все внесенные изменения вступают в силу сразу, без необходимости перезагрузки.

Предостережение

Стоит помнить, что любые операции по разгону комплектующих несут в себе риск. Выполнять их можно только при наличии должной степени осведомленности. Не следует изменять значения процессора или графической системы, не ознакомившись со всеми нюансами и возможными последствиями.