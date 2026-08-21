Quick CPU — бесплатная функциональная утилита для осуществления разгона процессора на ПК. Позволяет отслеживать изменения показателей датчиков и настраивать значения производительности (частоты, вольтаж и прочее). Программа работает в Windows 7 и выше (32 и 64 бит).
Последние версии утилиты не переведены на русский язык, для отображения доступен только английский. Существенным преимуществом Quick CPU для многих пользователей является поддержка старых версий ОС, таких, как Windows 7, 8 и 8.1 Благодаря этому, приложение можно использовать на разном железе.
Функции программы Quick CPU
Утилита предназначена для анализа текущего состояния компьютера и изменения конфигурации процессора. Среди главных функций стоит выделить следующее:
- Мониторинг показателей датчиков (температура, частоты, нагрузка).
- Повышение частот, питания и других значений для осуществления разгона CPU.
- Автоматический поиск и загрузка актуальных обновлений приложения.
- Просмотр подробной информации о процессоре: полное название модели, техпроцесс, заявленные частоты, объем кэша и др.
Благодаря этому программу можно использовать как функциональное решение для настройки CPU.
Интерфейс Quick CPU
Окно программы состоит из нескольких частей. В верхней его части располагается панель инструментов, с помощью которой можно получить доступ к большинству функций утилиты. Ниже, в левой колонке, отображаются текущие значения датчиков процессора.
Еще ниже находятся сведения об электропитании и его настройках в системе, подробный перечень данных об установленном CPU, а также некоторые инструменты для настройки. В правой части окна Quick CPU отображаются графики изменения показателей процессора (температуры, скорости и прочего).
Возможности утилиты
Quick CPU предоставляет пользователю множество возможностей для тонкой настройки комплектующих, позволяющих добиться максимально доступной производительности компьютера. К ним относятся:
- Просмотр графика производительности для каждого ядра процессора.
- Изменение параметров Turboboost.
- Настройка питания системы.
- Быстрое сохранение и применение новой конфигурации.
Все внесенные изменения вступают в силу сразу, без необходимости перезагрузки.
Предостережение
Стоит помнить, что любые операции по разгону комплектующих несут в себе риск. Выполнять их можно только при наличии должной степени осведомленности. Не следует изменять значения процессора или графической системы, не ознакомившись со всеми нюансами и возможными последствиями.