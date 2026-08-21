SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Quick CPU

Quick CPU

Утилита для разгона процессора на ПК

5,0 (3)
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Актуальная версия 6.7.0.0
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Скриншоты

История изменений

Версия 6.7.0.0

  • Добавлены цветовые палитры для графиков.
  • Добавлена поддержка процессоров Intel Wildcat Lake.
  • Улучшена поддержка процессоров AMD Ryzen.

Оценки программы

5,0

3 оценки Оценок пока нет

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