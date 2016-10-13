SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Opera GX

В данном списке представлены программы для замены Opera GX. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Opera GX, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 18 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
Brave
Brave

Версия 1.97.59

Бесплатный защищенный браузер со встроенным ИИ-ассистентом

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Chromium
Chromium

Версия 155.0.8059.85

Популярный движок для интернет-браузеров

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (23)
Opera One
Opera One

Версия 137.0.6036.63

Новый браузер с искусственным интеллектом Aria

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
LibreWolf
LibreWolf

Версия 158.0

Браузер с повышенными мерами защиты конфиденциальных данных пользователя

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Arc
Arc

Версия 126.0.6478.127

Браузер для работы с большим количеством вкладок

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Orbitum
Orbitum

Версия 56.0.2924.89

Браузер для социальных сетей на базе движка Chromium

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (6)
Opera Crypto Browser
Opera Crypto Browser

Версия 101.0.4843.43

Браузер с поддержкой технологий Web3 со встроенным криптокошельком

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Firefox Developer Edition
Firefox Developer Edition

Версия 117.0b9

Браузер для веб-разработчиков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Atom
Atom

Версия 7.0

Новый браузер для Windows от Mail.Ru Group

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
UC Browser
UC Browser

Версия 7.0.185.1002

Бесплатный браузер для Windows на движке Chromium и Trident

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Min
Min

Версия 1.8.0

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
K-Meleon
K-Meleon

Версия 75.1

Быстрый и легкий браузер K-Meleon

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (28)
Safari
Safari

Версия 5.34.57.2

Быстрый интернет-браузер от Apple

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
Coowon Browser
Coowon Browser

Версия 1.6.8.0

Браузер на основе Хрома, созданный для игроков

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (29)