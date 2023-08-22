Opera Crypto Browser — браузер с поддержкой технологий Web3 (новая 3-я итерация интернета на основе блокчейна), встроенным криптокошельком и расширенными функциями обеспечения сетевой безопасности, разработанный специально для пользователей криптовалют. Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс браузера имеет перевод на русский язык.

Зачем нужен браузер Opera Crypto Browser?

Opera Crypto Browser предназначен для пользователей, сталкивающихся в своей ежедневной практике с криптовалютами, а также для тех, кто только начинает знакомство с миром Web3 и криптовалютами. Отличается от стандартного браузера Opera наличием функций, обеспечивающих удобство, увеличенный уровень конфиденциальности и сетевой безопасности на базе технологий Web3. В браузере реализованы ряд передовых функций. Например — защищенный буфер обмена и защита от фишинга, инструменты проверки потенциально опасных веб-адресов и управления несколькими криптокошельками (обеспечивает возможность переключения между кошельками).

Функции Opera Crypto Browser

Браузер Opera Crypto Browser обладает следующими особенностями и функциональными возможностями:

Эффективная интеграция на базе Web3

В Opera Crypto Browser реализован функционал, обеспечивающий взаимодействие с приложениями Web3 DApp и различными криптокошельками. Инструмент переключения кошельков позволяет легко перемещаться между встроенные кошельком Opera и любыми другими кошельками, как, например, Metamask. Также пользователи получают возможность устанавливать новые приложения DApp, распространяющиеся через специализированный цифровой магазин приложений DApp.

Нативный некастодиальный кошелек с поддержкой мультичейн

Opera Crypto Browser обеспечивает доступ к криптовалютам и NFT, позволяет использовать приложения DApp без необходимости установки дополнительных расширений. Криптокошелек, встроенный в браузер, имеем поддержку токенов ETH, ERC-20 и ERC-721, различных типов блокчейнов (в т.ч. и Bitcoin), совместимых с EVM-цепочкой и Layer 2 (решения второго уровня). Прямо через криптокошелек Opera Crypto Browser пользователи могут с легкостью приобретать, продавать, обмениваться и отправлять токены без опасений за сохранность своих электронных валют.

Возможность создания собственных NFT

В Opera Crypto Browser максимально упрощен процесс создания собственных NFT. А браузере предусмотрен уникальный инструмент Alteon LaunchPad, позволяющий создавать NFT буквально в пару кликов мышью, причем без платы за использование платформы. Этот инструмент демистифицирует NFT для создателей основного контента, даже для тех, кто практически не имеет опыта работы с Web3. Пользователи могут с легкостью загружать медиафайлы на блокчейн (на момент написания обзора поддерживались форматы GIF, JPEG, PNG, TIFF, WEBP и SVG) и затем публиковать их как НМТ.

Высокий уровень безопасности

Безопасность использования Opera Crypto Browser обеспечивается функциями, разработанными с учетом специфики криптовалют. К ним относятся — защита при вставке данных из буфера обмена в веб-формы, модуль проверки потенциально опасных адресов, автоматическое средство защиты от фишинга, а также блокировщик трекеров (отслеживающих действия пользователя в сети скриптов), обеспечивающий высокий уровень конфиденциальности. Кроме того, в Opera Crypto Browser предусмотрен встроенный блокировщик рекламы на веб-страницах.

Связь с криптосообществами

Opera Crypto Browser обладает встроенным функционалом для подключения к различным сервисам обмена мгновенных сообщений, как Telegram, Discord, WhatsApp, Messenger и подобные им. Пользователь всегда сможет оставаться на связи со своими криптосообществами без необходимости установки на компьютер самостоятельных клиентов сервисов обмена сообщениями.

Получение новостей из мира Web3

Интернет-обозреватель Opera Crypto Browser поставляется вместе со встроенным приложением Crypto Corner — агрегатором новостей и данных. Он позволяет пользователю всегда оставаться в курсе последних новостей блокчейн-системы, получать уведомления о предстоящих раздачах токенов, узнавать об отраслевых событиях, NFT и криптосообществах. Через приложение Crypto Corner также распространяется образовательный контент, видео, подкасты, а также информация о текущих ценах на криптовалюты и текущих настроениях на рынке. Обеспечена возможность создания пользователем собственного новостного пространство о криптовалютах.

Криптодомены и персонализациях криптоактивов

Используя Opera Crypto Browser, пользователь может забыть о сложностях, рисках и неудобствах уже считающейся устаревшей системы транзакций, предполагающей использование длинных адресов кошельков. Криптокошелек Opera имеет встроенные удобные для чтения идентификаторы (handle), поддерживающие транзакции с криптодоменами YAT, ENS, FIO, а также неостановимыми доменами. Кроме того, в кошелек встроены различные удобные решения для использования сайтов.