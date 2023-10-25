Chromium — удобный браузер c открытым исходным кодом. Разработкой программы занимались известные компании: Google, Yandex, Nvidia и другие. Именно Chromium является основой браузера Google Chrome и других популярных обозревателей.

Браузер обеспечивает быстрый доступ в интернет и полную безопасность личных данных. Chromium является хорошей платформой для запуска веб-приложений, например, YouTube или сервисов Google. Браузер работает быстро и с легкостью справляется с проигрыванием видео, просмотром картинок и прослушиванием музыки. Для любителей персонализации есть специальная галерея тем оформления.

Преимущества Chromium