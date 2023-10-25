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Chromium

Chromium

Популярный движок для интернет-браузеров

3,2 (23)
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Актуальная версия 155.0.8059.85
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История изменений

Версия 155.0.8059.85

  • Исправлена обработка TextInputManager: теперь он не ломается при повторном уничтожении во время уведомления.
  • Исправлена проверка BeginNavigation() на случай, когда объект удаляется сам во время проверок prerender.
  • Убрана двойная регистрация ScopedChromeExtensionsClient.
  • Исправлена работа ServiceWorkerMainResourceHandle для workers с CSP-sandbox.
  • В DedicatedWorkerHost единообразно используется GetServiceWorkerClient().
  • Проверяются transport handles и доверие отправителя в ipcz.
  • Ошибка 416 с пустым телом теперь считается ошибкой в ResourceMultiBufferDataProvider.
  • Старый UrlData теперь сохраняется до конца обработки ответа в ResourceMultiBufferDataProvider::DidReceiveResponse().
  • Субтитры с non-snap-to-lines теперь остаются внутри области видео.
  • MIME handlers теперь видят заголовки Content-Disposition и Accept-Ranges.
Предыдущие версии (3)
  1. Версия 155.0.8059.80
    • Обновлён номер версии до 155.0.8059.80.
  2. Версия 155.0.8059.40
  3. Версия 152.0.7977.65
    • Обновлена стабильная ветка Chromium 151 для Windows до версии 151.0.7922.72.
    • Включены исправления безопасности из обновления Chrome 151.0.7922.71/.72 для Windows и macOS.

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Оценки программы

3,2

23 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Chromium

1 отзыв

Анастасия

Отличная прога! Пользуюсь постоянно