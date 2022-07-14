Известная российская IT-компания Mail.Ru представила новый браузер Atom, призванный заменить малоудачный программный продукт Амиго, который у многих пользователей ассоциировался с чем угодно, но только не с интернет-обозревателем. Провал Амиго связан не столько с функциональностью, сколько с агрессивным маркетингом его распространения — браузер обычно устанавливался на компьютер без ведома пользователя, самостоятельно помещал себя автозагрузку, довольно сложно удалялся и т.д.

На этот раз в Mail.Ru пообещали не использовать агрессивные серые схемы распространения своего нового продукта, верить или нет этому заявлению — покажет время. А пока мы, временно забыв об Амиго, просто оценим функциональные возможности и особенности нового браузера Atom.

Что нового

Из нововведений (причем они уникальны только для браузера Atom) отметим:

Обычные и приватные вкладки (режим инкогнито) в одном окне

Все мы давно привыкли, что в большинстве десктопных браузеров приватные вкладки создаются в новом окне. Разработчики Atom решили пойти другим путем. Теперь пользователи могут пользоваться режимом инкогнито, не покидая основного окна интернет-обозревателя. Причем приватные вкладки можно спокойно комбинировать с обычными в любой последовательности. А для их создания достаточно кликнуть по соответствующей кнопке, расположенной рядом с кнопкой создания "традиционных" вкладок.

Встроенный плеер Вконтакте

На данный момент Atom — единственный браузер, в который интегрирован полнофункциональный проигрыватель музыкальных композиций из социальной сети Вконтакте. Конечно, сегодня к любому другому интернет-обозревателю можно добавить плагин (расширение) с аналогичным функционалом, но пока им далеко до встроенного плеера ВК, реализованного в Atom:

Полнофункциональный плеер со всеми необходимыми органами управления: плей/пауза, перемотка, переключение треков, регулировка громкости, перемешивание треков внутри плейлиста, зацикливание трека, а также возможность трансляции на свою страницу.

Проигрывание музыкальных композиций (по отдельности либо из плейлистов), добавленных к себе на страницу либо на страницу друзей.

Поиск музыкальных композиций по ключевым словам и другие возможности.

По умолчанию плеер ВК выключен. Включить его очень легко из основного меню браузера (достаточно перевести переключатель в положение "Отображать сервисы Вконтакте").

И в качестве неплохого бонуса — показ уведомлений из соцстети Вконтакте. Независимо от того, что пользователь делает в данный момент, он всегда будет оставаться в курсе о происходящем на его странице ВК — новости, комментарии, личные сообщения и все остальное.

Моментальные настройки безопасности и приватности

В большинстве браузеров параметры безопасности и приватности задаются в основных настройках. Некоторые из них могут быть выведены в основное окно. Пользователям браузера Atom не придется никуда заходить и что-то где-то включать/отключать. Просто кликаем по кнопке с изображением щита (рядом со значком основного меню) и настраиваем интересующую функцию:

Предоставление доступа открытого в данный момент сайта к геолокации, камере, микрофону, разрешение/запрет уведомлений, сохранения паролей, а также включение/отключение функции автоматического открытия сайта в режиме инкогнито без необходимости создания приватной вкладки.

Общие настройки (для всех сайтов) безопасности и приватности: включение/выключение функции открытия сайтов по протоколу HTTPS, блокировки сторонних cookie, "шокирующей" (неприличной, если мягко) рекламы и др.

Включение/выключение функции сбора статистики использования браузера пользователем (если хотите знать, к примеру, сколько раз за месяц открывался тот или иной сайт, данная функция придется весьма кстати).

Более требовательные пользователи смогут настроить и многие другие функции безопасности и приватности, параметры отображаемого контента и многое другое.

Все остальное — от Chromium

Отметим, что браузер Atom построен на движке Chromium (как, впрочем, и большинство современных браузеров за исключением Microsoft Edge и Firefox). А это означает, что программный скелет обозревателя имеет точно такое же строение, как, например, у Google Chrome или Opera. Естественно, Atom перенял и все основные функциональные особенности конкурирующих интернет-обозревателей на движке Chromium.

Все эти возможности и функции, доставшиеся браузеру Atom от вышеназванного движка, мы рассматривать не будем. Скажем только одно — если вам нравится, как Chrome или та же Opera работает с сайтами (не считая уникальных функций этих браузеров), вы не разочаруетесь и в том, как работает с ними Atom.

Высокая производительность

По заявлению разработчиков Atom имеет более высокую производительность в сравнении с некоторыми конкурирующими браузерами по таким критериям как:

Обработка скриптов JavaScript: производительность выше примерно в три раза по сравнению с Firefox и Edge по результатам тестирования ARES-6.

Обработка графики: производительность выше в два раза по сравнению с Яндекс.Браузером и Edge по результатам тестирования MotionMark1.

Обработка HTML 5: производительность выше в два раза по сравнению Firefox и Edge по результатам тестирования сервиса html5test.com.

К сожалению, создатели Atom не приводят сравнение производительности своего продукта с более популярными браузерами Chrome и Opera. Стоит полагать, что она ниже.