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Google Chrome

Google Chrome

Самый популярный интернет-браузер в мире

3,9 (70)
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Актуальная версия 155.0.8059.85
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История изменений

Версия 155.0.8059.85

  • Stable-канал обновлён до версии 155.0.8059.84/.85 для Windows и Mac.
  • Исправлена уязвимость CVE-2026-110922: use after free в Prerender.
  • Исправлена уязвимость CVE-2026-110913: повреждение памяти в DOM.
  • Исправлена уязвимость CVE-2026-110919: use after free в V8.
  • Исправлена уязвимость CVE-2026-110918: повреждение памяти в Core.
  • Исправлена уязвимость CVE-2026-110917: повреждение памяти в SVG.
  • Исправлена уязвимость CVE-2026-110921: use after free в V8.
  • Исправлена уязвимость CVE-2026-110920: повреждение памяти в V8.
  • Исправлена уязвимость CVE-2026-110916: неправильная проверка входных данных в Desktop.
  • Исправлена уязвимость CVE-2026-110915: use after free в Compositing.
  • Исправлена уязвимость CVE-2026-110914: повреждение памяти в Workers.
Предыдущие версии (3)
  1. Версия 155.0.8059.80
    • Исправлены 37 уязвимостей в стабильной версии Chrome для Windows и Mac; для Windows версия обновлена до 155.0.8059.80.
    • Исправлена критическая ошибка Buffer overflow в ANGLE.
    • Исправлены несколько ошибок Use after free в Browser, PDF, Network, Core, SVG, Media, V8, DOM и Canvas.
    • Исправлена ошибка Missing authorization в ReadingMode.
    • Исправлены ошибки Incorrect authorization в Updater и Mojo.
    • Исправлена ошибка Buffer overflow в PDFium.
    • Исправлена ошибка Type confusion в V8.
    • Исправлена ошибка Use after free в FileSystem.
  2. Версия 155.0.8059.40
  3. Версия 154.0.8037.58
    • Устранено 108 уязвимостей безопасности.
    • Исправлены две критические ошибки переполнения буфера в ANGLE.
    • Исправлена критическая запись за пределы допустимой области памяти в компоненте GPU.
    • Исправлена критическая ошибка использования освобождённой памяти в ServiceWorker.
    • Исправлена критическая ошибка использования освобождённой памяти в полноэкранном режиме.

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Оценки программы

3,9

70 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Google Chrome

4 отзыва

Ainazik

Здравствуйте,у меня страх теперь скачать приложения на ноутбук,в какой то раз я скачала ватсап потом у меня ноутбук перестал работать и пришлось отдать его в ремонт.Безопасная ли приложения?

SoftSalad

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alex

Это не 122.0.6261.39 версия. У вас ссылка на старую версию.

SoftSalad

Спасибо за отзыв. Мы корректно обновили версию браузера. Но есть нюанс: обновление Google Chrome для Windows может происходить с задержками из-за процесса "rollout" или поэтапного развертывания обновления.
Мы подробно описали это выше.