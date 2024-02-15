Google Chrome — один из самых известных браузеров для компьютеров и мобильных устройств со встроенными сервисами от Google и большим числом полезных функций. Это полностью бесплатное программное обеспечение на русском языке.
Браузер Google Chrome поддерживается операционными системами Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит), есть мобильные версии для Android и iOS.
Важно! Мы ежедневно следим за обновлениями и выходом новых версий Google Chrome. В редких случаях происходит установка не самой последней версии браузера. Это обусловлено поэтапным развертыванием обновления (rollout) разработчиком.
Почему Google Chrome не обновляется до последней версии?
Обновление Google Chrome для Windows может происходить с задержками по нескольким причинам, в том числе из-за процесса, известного как "rollout" или поэтапное развертывание. Вот несколько ключевых факторов, влияющих на задержки обновления:
- Поэтапное развертывание. Google часто использует стратегию поэтапного развертывания для выпуска обновлений своих продуктов, включая браузер Chrome. Это означает, что новая версия браузера становится доступной для разных пользователей в разное время. Такой подход позволяет компании обнаруживать и исправлять возможные проблемы с меньшим числом пользователей, прежде чем обновление станет доступно для широкой публики.
- Тестирование и качество. Прежде чем выпустить обновление для всех пользователей, Google тестирует его на совместимость и стабильность. Если в процессе поэтапного развертывания обнаруживаются ошибки или проблемы с производительностью, компания может временно приостановить распространение обновления, чтобы исправить эти проблемы. Это может привести к задержкам в получении обновления для некоторых пользователей.
- Кеширование и распределение. Инфраструктура распределения обновлений, включая серверы и сети доставки контента (CDN), также может влиять на доступность обновлений. Кеширование старых версий на серверах или в локальных кешах может привести к тому, что некоторые пользователи будут загружать старую версию, даже если на официальном сайте уже доступна новая версия.
Преимущества и функции браузера Google Chrome
На момент написания обзора Google Chrome оставался самым распространенным браузером в мире, хотя и не самым быстрым с точки зрения производительности (уступал лишь Mozilla Firefox). Высокая популярность данного интернет-обозревателя связана со множеством моментов:
- Наличие мощных инструментов для работы, общения и развлечения, с некоторыми из которых можно работать и в офлайн-режиме. Например, встроенный почтовый клиент Gmail позволяет просматривать письма без доступа в интернет (если они были предварительно загружены). Работать с документами через сервис Google Документы также можно в офлайн-режиме.
- Интегрированная платформа Google Pay позволяет совершать онлайн-покупки прямо из браузера (требуется создание аккаунта Google).
- Встроенный переводчик, поддерживающий большое количество языков, позволяет переводить как вводимые пользователем слова и тексты, так и целиком интернет-страницы.
- Простая установка расширений из интернет-магазина Chrome, что осуществляется буквально в пару кликов мышью. Отключение или удаление уже установленных расширений также не вызовет сложностей даже у начинающих пользователей.
- Поддержка технологии Chromecast, благодаря которой пользователь может вести трансляцию всего происходящего в окне браузера на медиаплеер Chromecast или телевизор, поддерживающий данную технологию.
- Зашифрованное хранилище паролей и модуль установки и запуска расширений для браузера дополнительно усилены автоматической функцией проверки безопасности. В ее обязанности входит отправка уведомлений пользователю в случае, если один из сохраненных в хранилище паролей был скомпрометирован и/или одно из установленных расширений имеет проблемы с безопасностью.
- Наличие различных настроек конфиденциальности, возможность удаления истории просмотра веб-страниц и управления файлами cookie, а также управление разрешениями для сайтов (например, предоставление/блокировка доступа к местоположению).
- "Умная" поисковая строка способна не только автоматически завершать ввод поисковых запросов и адресов сайтов, но и, к примеру, отображать прогноз погоды без необходимости посещения соответствующего сайта, показывать актуальные курсы валют или даже выполнять математические вычисления.
- Возможность синхронизации пользовательских данных, хранящихся в Google Chrome, между всеми устройствами, на которых также установлен этот браузер: смартфоны, планшеты, компьютеры под управлением MacOS и Linux.
- Многовкладочный интерфейс обеспечивает удобством при работе со множеством открытых в браузере веб-страниц. Для еще большего удобства вкладки могут быть сгруппированы или закреплены.
- Возможность управления воспроизведением видео и аудио прямо на вкладках браузера. Также Google Chrome способен выводить воспроизводимое видео в режиме «картинка в картинке», что позволят продолжить просмотр видеозаписи, даже если свернуть окно браузера.
- Возможность добавления в Google Chrome нескольких пользовательских профилей, что позволит отдельно хранить данные каждого пользователя — закладки, история просмотров, сохраненные пароли, настройки конфиденциальности и т.д. При необходимости можно создать отдельные профили для нескольких пользователей одного и того же компьютера или для разных целей (например, один профиль для работы, другой — для повседневного серфинга в интернете).
- Возможность просмотра PDF-документов и заполнения PDF-форм без использования стороннего ПО для работы с PDF. При заполнении PDF-форм Google Chrome автоматически сохраняет введенные данные на компьютере. Пользователь может даже закрыть браузер, и при следующем его открытии вся информация будет на месте.
- Наличие мощных инструментов разработчика, призванных облегчить процесс создания новых веб-сайтов, а также тестирования уже запущенных сайтов на соответствие современным требованиям веб-технологий. Через Google Chrome также можно осуществлять тестирование новейших API для веб-платформ.
- Стабильные (каждые 6 недель) обновления браузера.