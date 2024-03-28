Orbitum — браузер на базе движка Chromium, который предназначен для серфинга в интернете и социальных сетей. Разработчик реализовал в нем ряд функций, которые делают взаимодействие с социальными сетями наиболее удобными.

Программа перевелена на русский язык и совместима с 32 и 64-битными операционными системами Windows 7, 8, 10 и 11 (есть версия для MacOS и Android).

Особенности браузера Orbitum

Возможности браузера представлены:

Интеграцией с русскими социальными сетями ВК и Одноклассники.

Встроенным мультичатом для общения между друзьями. Пользователи смогут обмениваться между собой быстрыми сообщениями. Мультичат можно найти в правой стороне экрана после открытия браузера.

Наличием аудиоплеера. Практически во всех браузерах этой функции нет.

Возможностью скачивания торрентов. Теперь не нужно дополнительно устанавливать торрент-клиент на компьютер. Браузер имеет встроенный торрент-клиент.

Возможностью замены внешнего вида страницы в программе. Пользователь сможет загружать свои картинки и устанавливать собственный внешний вид браузера.

Orbitum — это быстродействующий браузер. Он не тормозит, не виснет в отличие от многих других сервисов для серфинга по интернету. Если браузер использует целая семья, то они могут добавить себе по пользователю для входа в программу, придумать им аватары, логин и пароль.

Так как браузер скопирован практически с Chrome, то он получил доступ к большому интернет-магазину. Любое расширение, которое совместимо с Chrome и которое можно установить в браузер, будет доступно для пользователя. В него уже встроено расширение AdBlock. Это приложение поможет убрать рекламу, которая постоянно появляется в интернете.

Из недостатков указывают на плохое отношение антивируса к нему. Антивирусная программа считает браузер вирусом и пытается заблокировать его.