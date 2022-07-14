Почему не открываются Госуслуги и другие российские сайты и как решить проблему?

Начиная с 9 марта 2022 года многие интернет-пользователи стали сталкиваться с проблемой доступа на различные государственные сайты, в т.ч. и на наиболее востребованный из них — портал «Госуслуги». И все это — с территории РФ (напомним, что на момент написания статьи доступ к тем же «Госуслугам» в целях безопасности был намеренно заблокирован с территории всех государств, кроме России). Слухи о хакерских атаках или даже об отключении России от Всемирной паутины, как обычно, оказались всего лишь слухами, а также догадками и выдумками, оторванными от реальности.

Почему не открываются «Госуслуги» и другие гос. сайты?

Начнем с того, что о проблеме с доступом сообщила администрация «Госуслуги», отправив всем зарегистрированным пользователям электронное письмо от Минцифры на тот почтовый ящик, что использовался для регистрации на портале. Возможно, что не все пользователи получили его, но, скорее всего, они просто не проверяют почту. В этом сообщении говорится о проблемах в работе центров сертификации, проверяющих безопасность сайтов. Что это за такие центры?

Центры сертификации — это организации, которые проверяют безопасность сайтов, а затем выдают (если сайт прошел проверку) цифровой сертификат. И нужен он, в т.ч., и браузерам.

В любом современном интернет-обозревателе присутствует функция, которая обращается к базе данных этих центров с целью получения информации об открываемых пользователем сайтах. В ответ центр сертификации отправляет сведения о том, является ли данный сайт безопасным. Если же центром отправляется сведения о наличии какой-то опасности, то браузер моментально блокирует открытие сайта. То же самое может происходить и в случаях, когда интернет-обозревателю вовсе не удается установить связь с одним из центров сертификации.

Именно последнее и является основной причиной невозможности входа на российские государственные сайты, в числе которых и портал «Госуслуги». Т.е. используемый на компьютере или мобильном устройстве браузер попросту не может проверить, является ли сайт безопасным, и потому — в целях безопасности — блокирует нему доступ.

Основная масса центров сертификации — это зарубежные организации. По всей видимости, и в виду нынешней обстановки на Украине, центры сертификации попросту блокируют запросы от браузеров, если те установлены на компьютеры или мобильные устройства, что находятся на территории России. Но, конечно, нельзя исключать и хакерские атаки, совершаемые на эти центры, вследствие чего те просто не способны обработать запросы, но это маловероятный сценарий (не могут же хакеры атаковать все существующие центры сертификации).