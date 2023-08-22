Firefox Developer Edition — специальная версия популярного браузера Mozilla Firefox, созданная для веб-разработчиков. Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Функции Firefox Developer Edition
Firefox Developer Edition отличается от обычной версии браузера (Firefox Browser) более продвинутым функционалом для веб-разработчиков. В нем реализованы различные экспериментальные функции (например, инспектор веб-сокетов и особый многострочный режим веб-консоли) и изменены настройки специально под нужды веб-разработчиков (активирована браузерная и удаленная отладка, на панель инструментов выведена кнопка инструментов разработчика и др.).
Отметим следующие особенности и функциональные возможности браузера Firefox Developer Edition:
- Модуль Инструменты веб-разработчика стал более удобным в плане отображения CSS-правил. Те правила, что не влияют на страницу, теперь затемняются, и пользователю не придется отвлекаться на них. А если навести курсор мыши на иконку информации (i) напротив затемненного CSS-правила, отобразится сообщение с пояснениями о причинах игнорирования этого правила и о том, как исправить проблему.
- Обновлены инструменты веб-разработчика. Они стали более функциональными и гибкими, получили ряд дополнительных настроек. Отладчик JavaScript, позиционируемый разработчиками как лучший в своем классе, в т.ч. и потому, что реализован на базе React и Redux, теперь способен эмулировать поведение других браузеров.
- Инструменты управления CSS-сеткой позволяют осуществлять ее визуализацию и отображать связанные имена областей, предоставляют возможность предпросмотра трансформаций на сетке и многое другое. Вообще, Firefox — единственный браузер, обладающий инструментарием для разработки макетов и дизайна при помощи CSS-сеток.
- В инструментах веб-разработчика также появилась новая панель шрифтов. С ее помощью можно быстро получить полную информацию о шрифтах, задействованных в том или ином веб-элементе, а также об их источниках, ширине, стиле и многом другом.
- Используя Инспектор страниц, пользователь может осуществлять проверку и вносить изменения в HTML-код и CSS-правила веб-страницы. Кроме того, с его помощью можно просматривать страницы, загруженные, как в локальную копию браузера Firefox, так в удаленную (например, Firefox для Android).
- При помощи консоли можно осуществлять отладку CSS и JavaScript, выявлять проблемы с сетью и безопасностью, взаимодействовать с веб-страницей, выполняя выражения JavaScript в контексте страницы. В консоли также можно просматривать различную информацию, связанную с веб-страницей, в т.ч. ошибки, предупреждения и информационные сообщения, явно регистрируемые кодом JavaScript, работающим в контексте страницы.
- Отладчик JavaScript, поддерживающий различные фреймворки, позволяет выполнять пошаговый просмотр кода JavaScript, проверять и изменять его состояние для выявления ошибок. Отладчик может быть использован для отладки кода, работающего как на локально, так и на удаленно запущенном браузере.
- Мониторинг сети. Сетевой монитор показывает все HTTP-запросы, выполняющиеся браузер (например, при загрузке страницы или при выполнении запросов XMLHttpRequests), отображает, сколько времени занимает каждый запрос, и выводит детальную информацию о них.
- Инспектор хранилищ позволяет проверять различные типы хранилищ, которые может использовать веб-страница. На момент написания обзора его можно было использовать для проверки такие типов хранилищ, как Хранилище кеша, Файлы cookie, IndexedDB, Локальное хранилище и Хранилище сеансов.
- Режим адаптивного дизайна. Позволяет тестировать сайты так, как если бы они были открыты, например, на смартфоне или планшете. Наиболее очевидным фактором, влияющим на работоспособность сайта на определенном устройства, является размер экрана. Есть и другие факторы, например — плотность пикселей дисплея или поддержка сенсорного ввода. Режим адаптивного дизайна дает простой способ имитировать эти факторы, чтобы проверить, как сайт будет выглядеть и вести себя на разных устройствах.
- Визуальное редактирование. В Firefox Developer Edition предусмотрены инструменты, которые ускоряют и упрощают работу с анимацией, что значительно облегчает жизнь визуальных дизайнеров и аниматоров.
- Редактор стилей позволяет просматривать и редактировать все таблицы стилей, связанные со страницей, создавать новые с нули или импортировать существующие таблицы стилей и применять их к странице в режиме реального времени.