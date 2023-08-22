Firefox Developer Edition — специальная версия популярного браузера Mozilla Firefox, созданная для веб-разработчиков. Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Функции Firefox Developer Edition

Firefox Developer Edition отличается от обычной версии браузера (Firefox Browser) более продвинутым функционалом для веб-разработчиков. В нем реализованы различные экспериментальные функции (например, инспектор веб-сокетов и особый многострочный режим веб-консоли) и изменены настройки специально под нужды веб-разработчиков (активирована браузерная и удаленная отладка, на панель инструментов выведена кнопка инструментов разработчика и др.).

Отметим следующие особенности и функциональные возможности браузера Firefox Developer Edition: