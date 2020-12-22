SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Atom

В данном списке представлены программы для замены Atom. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Atom, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Brave
Brave

Версия 1.97.59

Бесплатный защищенный браузер со встроенным ИИ-ассистентом

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Opera GX
Opera GX

Версия 137.0.6036.65

Версия браузера Opera для геймеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (35)
Brackets
Brackets

Версия 2.2.1-17943

Редактор кода для веб-разработки

Оценок пока нет
PyCharm
PyCharm

Версия 252.23892.194

Интегрированная среда разработки на Python

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
NetBeans
NetBeans

Версия 26

Интегрированная среда разработки Java

Оценок пока нет
Eclipse
Eclipse

Версия 4.35.0

Интегрированная среда разработки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Orbitum
Orbitum

Версия 56.0.2924.89

Браузер для социальных сетей на базе движка Chromium

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (6)
Opera Crypto Browser
Opera Crypto Browser

Версия 101.0.4843.43

Браузер с поддержкой технологий Web3 со встроенным криптокошельком

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Firefox Developer Edition
Firefox Developer Edition

Версия 117.0b9

Браузер для веб-разработчиков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Vivaldi
Vivaldi

Версия 3.5.2115.81

Интернет браузер для Windows

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)