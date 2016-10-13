Coowon Browser — интернет-браузер, разработанный специально для любителей браузерных онлайн-игр. Обозреватель создан на основе Google Chrome. Пользователи Coowon Browser получают не только все возможности Chrome, но и множество уникальных функций, обеспечивающих дополнительным удобством как для гейминга, так и обычного серфинга в интернете.

Функции Coowon Browser для геймеров

Интернет-обозреватель Coowon Browser предлагает геймерам следующие возможности:

Регулировка скорости воспроизведения игр

В Coowon Browser встроен механизм, позволяющий ускорять или замедлять анимацию в различных браузерных играх. Это может значительно упростить прохождение игры, когда игроку не удается быстро среагировать на какое-либо событие, или сделать гейминг более удобным путем перемотки чрезмерно длительной анимации.

Поддержка геймпадов

Coowon — один из не многих браузеров, поддерживающих управление при помощи игровых джойстиков. Теперь геймеры смогут играть в любимые онлайн-игры, используя имеющийся игровой девайс. Данный механизм работает достаточно просто — Coowon Browser перехватывает нажатие кнопок джойстика, затем симулирует нажатие клавиш клавиатуры или мыши. Таким образом, игра и ее создатели не смогут зафиксировать использование гейпада (некоторые многопользовательские игры могут счесть это нарушением правил).

Вкладки «Мульти-логин»

Браузер Coowon позволяет входить на один и тот же сайт под разными учетными записями. К примеру, пользователь ВКонтакте имеет два аккунта — один для обычного пользования соцсетью, а другой для игр. При помощи вкладки «Мульти-логин» он сможет одновременно использовать две учетные записи без риска получить бан в одном из аккаунтов. Для создания подобной вкладки достаточно кликнуть на соответствующую кнопку в интерфейсе программы.

Клавиша «Анти-босс»

Пользователь Coowon Browser может назначить комбинацию клавиш (по умолчанию — «Alt + F1»), при использовании которой браузер полностью исчезает с экрана компьютера, но остается в его памяти (т.е. ничего на самом деле не закрывается). Эта возможность станет полезной для офисных работников, играющих в онлайн-игры посреди рабочего дня. При входе в помещение начальника игроку достаточно нажать заданную комбинацию — браузер "закроется", при этом игровой процесс не пострадает.

Coowon Browser для серфинга в сети

Функционал Coowon Browser идентичен Google Chrome за исключением некоторых уникальных функций:

Встроенная функция управления мышью

В Coowon Browser встроен модуль, позволяющий выполнять ряд действий над открытыми вкладками при помощи мыши. Например, если при зажатой правой кнопке мыши сделать движение влево, откроется предыдущая страница веб-сайта.

Функция «Drag To Go»

Данная функция позволяет выделенный на странице текст отправлять в поисковую систему в качестве поискового запроса. Достаточно просто перенести текст при помощи мыши в пустую область адресной строки, и браузер автоматически откроет сайт поисковика с результатами поиска.

Кнопка открытия закрытых вкладок

По умолчанию практически во всех браузерах для открытия закрытых ранее вкладок требуется нажимать комбинацию клавиш «Shift + Ctrl + T». В Coowon Browser для этого предусмотрена отдельная кнопка, расположенная справа от адресной строки.

Плавающие вкладки

Функция, позволяющая открывать любую открытую вкладку в новом окне путем ее перетаскивания за пределы области вкладок.

Прозрачные окна

Любое из открытых окон браузера пользователь сможет сделать прозрачным, что позволит ему, к примеру, просматривать фильм и одновременно отслеживать сообщения в чатах или прогресс игры.

Совместимость Coowon Browser с ОС Windows

Браузер Coowon Browser может работать во 32 и 64-битных (x86 и x64) версиях Windows любой версии, начиная с XP. Интерфейс обозревателя переведен на русский язык.