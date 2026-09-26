Opera GX — новая версия популярного браузера для Windows, созданная специально для любителей компьютерных игр. На данный момент, это единственный в мире интернет-обозреватель для геймеров. В Opera GX объединены наиболее востребованные среди игроков функции, такие как встроенные веб-клиенты популярных гейминг-сервисов и мессенджеров, новостные агрегаторы по компьютерным играм и многое другое.

Функции браузера Opera GX

По части обработки веб-страниц Opera GX ничем не отличается от обычной версии этого браузера. Все, к чему пользователь привык в Opera, доступно и в Opera GX. Однако новый интернет-обозреватель обзавелся такими встроенными функциями как:

Контроль потребления ОЗУ и мощности процессора (GX Control)

Наверное, это самая долгожданная функция среди геймеров, привыкших одновременно играть в свою любимую игру и иметь при этом доступ на какой-нибудь игровой портал, видеохостинг или стриминг-сервис. Любой современный браузер потребляет достаточно большое количество оперативной памяти и мощности процессора, из-за чего игрокам приходилось либо минимизировать количество открытых вкладок, либо отключать отображение мультимедиа-контента на страницах, либо вовсе закрывать интернет-обозреватель. С Opera GX это более делать не потребуется.

Новая и, пожалуй, главная функция «GX Control» позволяет пользователю ограничить потребление браузером Opera GX основных аппаратных мощностей компьютера:

ОЗУ (RAM) — вплоть до 1 гигабайта.

Процессор (CPU) — вплоть до 50% от общей мощности.

Теперь игрок, установив нужный уровень ограничений, сможет быстро переключаться между игрой и браузером, не испытывая "торможений" своего компьютера.

Встроенный клиент Twitch

Большинство современных геймеров не могут обойтись без популярного стриминг-сервиса Twitch, который, впрочем, уже давно перестал быть исключительно стриминговым. При авторизации в Twitch через Opera GX пользователь сможет своевременно получать уведомления о старте стримов, на которые он подписан, новостях, обновлениях и всем остальном, что там происходит. Конечно, стримы, новости и все прочее можно смотреть из встроенного модуля Twitch.

Специальная вкладка для геймеров «GX Corner»

Если в стандартном браузере Opera в специальной новостной вкладке приходилось разглядывать ненужные игрокам новости откуда-нибудь из Европы, предложения о покупке очередной мясорубки и прочих бесполезных товаров, то в Opera GX весь новостной контент относится исключительно к игровой и IT-индустрии.

Актуальные самообновляемые новости, предоставленные ведущими российскими и зарубежными агрегаторами, доступны в специальной вкладке «GX Corner».

Новый дизайн Opera GX

Браузер Opera GX имеет стильное оформление в лучших традициях гейминга. Описать его невозможно — это нужно видеть. Естественно, пользователь может настроить дизайн под себя, изменив основную тему, цвета, фоновые рисунки, анимацию плиток и все прочее. Кроме того, в Opera GX появилось звуковое сопровождение.

Встроенные клиенты мессенджеров

Чтобы пообщаться с друзьями, один из которых используют Telegram, другие WhatsApp, а третьи Вконтакте, больше не нужно заходить на сайты социальных сетей или устанавливать на компьютер Windows-клиенты мессенджеров. Все перечисленные "программы-общалки" встроены браузере Opera GX по умолчанию.

Все остальное — из старой доброй "Оперы"