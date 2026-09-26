SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Opera GX

Opera GX

Версия браузера Opera для геймеров

3,7 (35)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 137.0.6036.65
Скачать 4 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 137.0.6036.65

Предыдущие версии (2)
  1. Версия 136.0.6008.111
  2. Версия 136.0.6008.67
    • Исправлен сбой Opera GX 136.0.6008.50, из-за которого браузер мог аварийно завершаться при запуске и открытии страниц.

Оценки программы

3,7

35 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Opera GX