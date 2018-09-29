K-Meleon — интернет-обозреватель, созданный на базе Gecko — движка, который также используется в известном браузере Mozilla Firefox. Основная отличительная особенность данного обозревателя — наименьшее (среди любых других браузеров) потребление оперативной памяти компьютера.

Особенности и функции K-Meleon

Браузер K-Meleon имеет все необходимое для удобного серфинга в сети интернет:

Открытие сайтов в отдельных вкладках.

Управление вкладками движениями мыши.

Возможность настройки панелей инструментов, контекстного меню (правая кнопка мыши) и горячих клавиш по усмотрению пользователя.

Встроенные механизмы блокировки скриптов, включая Java, JavaScript, всплывающие окна (Popups), изображений, Flash-контента. Для использования любой из этих функций достаточно кликнуть по соответствующей кнопке, расположенной в панели инструментов.

Функция быстрой очистки интернет-кэша (также при одном нажатии на соответствующую кнопку).

Возможность установки различных расширений, включая пакеты JAR, скрипты JavaScript, XUL (расширения, созданные для Mozilla Firefox).

Отдельно следует отметить наличие в браузере K-Meleon собственного макроязыка программирования, который позволяет любому пользователю создавать собственные исполняемые скрипты и макросы, дополнять интерфейс неограниченным количеством функциональных кнопок, выпадающих меню, панелей инструментов. Интегрированный макроязык достаточно прост в освоении. Даже пользователи с минимальным набором технических знаний смогут использовать эту возможность для создания своих индивидуальных скриптов, макросов и элементов интерфейса.

Ко всему прочему, интернет-обозреватель K-Meleon считается одним из наиболее безопасных браузеров в использовании. Связано это со следующими факторами:

Отсутствие в браузере продвинутых программных модулей, позволяющих запускать расширения и дополнения "на лету".

Наличие защитных механизмов, не позволяющих вредоносным скриптам и онлайн-приложениям считать информацию о браузере. Другими словами, вирус "не поймет", в каком браузере он был запущен, а, значит, не сможет выполнить поставленную злоумышленниками задачу.

Простое отключение на загружаемых страницах Java, JS, Flash и Popup дополнительно увеличивает безопасность (в других браузерах для задействования функции блокировки содержимого потребуется заходить в настройки).

Совместимость с Windows и системные требования

Браузер K-Meleon безошибочно и эффективно работает в 32-х и 64-х разрядных системах Windows любой версии, включая давно устаревшей Win 2000. Для работы интернет-обозревателя достаточно 256 Мб оперативной памяти, что является абсолютным рекордом экономичности в плане потребления компьютерных ресурсов. Браузер K-Meleon полностью поддерживает русский язык.