Сафари - лучший инструмент для просмотра сайтов. Safari стал быстрее и энергоэффективнее, чем другие браузеры. Встроенные функции конфиденциальности стали сильнее, чем когда-либо. Safari работает с iCloud, что позволит Вам просматривать сайты, историю, закладки на всех ваших устройствах.
Особенности Safari для Windows:
- Сафари предоставляет большие возможности для создания псисков избранных сайтов.
- Длительное время автономной работы, высокая производительность программы.
- Невероятная скорость работы JavaScript и энергосберегающих технологий.
- Защита вашей конфиденциальности в Интернете, высокий уровень безопасности.
- Приватный просмотр страниц.
- Блокировка сторонних куки.
- Защита от вредных сайтов.
- Песочница для веб-сайтов со встроенной защитой от вредоносного кода и программ.
- Серфите в интернете на всех ваших устройствах: iPhone, IPAD, IPod благодаря ICloud.
- iCloud Keychain - сохраняйте имена пользователей, пароли и номера кредитных карт. Эти данные будут доступны на всех ваших девайсах. Данные надежно защищены с помощью 256-битного шифрования AES.
- ICloud закладки - ваши любимые сайты всегда под рукой. Закладка на веб-страницы доступны не только на вашем Mac, но и на всех подключенных к ICloud устройствах. Синхронизация происходит автоматически. Помимо этого, вы сможете добавить в ICloud закладки и с Internet Explorer, Firefox и Chrome.
- Просмотр открытых закладок на всех устройствах. Таким образом, вы сможете перейти от одного устройства к другому и открыть страницы, которые вы недавно читали.
- Список для отложенного чтения. Сохраняйте веб-страницы, которые вы хотите прочитать позже, просто добавив их в свой список чтения.
- Делитесь интересными страницами с легкостью! В Safari есть втсроенный инструмент для расшаривания страниц в социальных сетях и по почте.
- Добавлять комментарии и местоположения.
- Идеальное чтение. Просмотривайте новости и другие статьи в спецаильном режиме, оптимизированном для легкого чтения. Сосредоточьтесь на тексте, не отвлекаясь на рекламу.
- Safari работает на движке WebKit, который включает в себя мощные встроенные инструменты, такие как Web Inspector.
- Расширения для Safari - отличный способ, чтобы принести новые возможности для Safari. Настройте свой опыт просмотра, добавив свои любимые расширения.