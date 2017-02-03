SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Safari

Safari

Быстрый интернет-браузер от Apple

2,2 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.34.57.2
Скачать 37 MB
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Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

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История изменений

Версия 5.34.57.2

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Оценки программы

2,2

4 оценки Оценок пока нет

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