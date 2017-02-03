Сафари - лучший инструмент для просмотра сайтов. Safari стал быстрее и энергоэффективнее, чем другие браузеры. Встроенные функции конфиденциальности стали сильнее, чем когда-либо. Safari работает с iCloud, что позволит Вам просматривать сайты, историю, закладки на всех ваших устройствах.

Особенности Safari для Windows: